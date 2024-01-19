ريسبونس بلس للخدمات الطبية تستحوذ على شركة بروميثيوس البريطانية

أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال عن استحواذها على شركة بروميثيوس ميديكال، التي تتخذ من المملكة المتحدة موقعاً لمقرها الرئيسي، وهي شركة متخصصة ذات شهرة عالمية في مجال التدريب والاستشارات في قطاع الرعاية الصحية. وتوفر شركة بروميثيوس التابعة لمجموعة «سيفجارد ميديكال» أحدث الوسائل المتعلقة بخدمات الطوارئ وعمليات الاستجابة الأولية.

وتدير ريسبونس بلس ميديكال حالياً 500 عيادة للنفط والغاز والقطاعات الصناعية مع عملاء من الطراز الأول، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل أدنوك، أوكسي، شامبرجر، توتال وهاليبرتون. ومن خلال هذا الاستحواذ ستتمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها إلى شركات عالمية في قطاع النفط والدفاع، والتي تقوم بروميثيوس بإدارتها حالياً، مثل شل، شيفرون، آكر بي بي، دي سي أي إس، الجيش البريطاني، والطيران الملكي العماني، الأمن والدفاع البريطاني، وخدمات الطوارئ الصحية الوطنية.

ومن خلال الاستحواذ على الشركة البريطانية، تعتزم شركة ريسبونس بلس ميديكال تعزيز قدراتها التدريبية، مع توسيع خدمات الشركة لتغطية الاستشارات الصحية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وهذا الاستحواذ من شأنه أيضاً أن يساعد في وصول خدمات ريسبونس بلس ميديكال إلى المملكة المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي، كما أن التعاون بين الشركتين سيوفر حلولاً متكاملة لتقديم خدمات الاستشارات والتدريب في حالات الطوارئ، وخدمات الاستشارات الطبية عن بعد، بما في ذلك الطوارئ، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الطاقة والدفاع، والخدمات الطبية لكبار الشخصيات، والاحتياجات الصحية الأخرى.

وأكد الدكتور روهيل راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس ميديكال، أهمية هذا المشروع الجديد في تنفيذ استراتيجية التوسع العالمية للشركة، قائلاً: «لا شك في أن الاستحواذ على بروميثيوس سيعزز من قدرتنا على تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى لعملاء مرموقين في مجالات متنوعة ومبتكرة، الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فهذا الاستحواذ سيتيح لنا توسيع شبكتنا العالمية. تعمل هذه الخطوة على ترسيخ مكانتنا كمزود الرعاية الصحية الأفضل لقطاعات الطاقة والدفاع الرائدة في جميع أنحاء العالم. ونحن نسعى لدمج خبرة بروميثيوس في خدماتنا كجزء من مهمتنا المستمرة لتقديم حلول رعاية صحية استثنائية».

وكجزء من عملية الاستحواذ، حصلت شركة ريسبونس بلس ميديكال على وكالة توزيع حصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لمنتجات سيفجارد ميديكال، ومقرها الولايات المتحدة، والمتخصصة بمنتجات الخدمات الطبية الميدانية، مما أضاف المجموعة الأكثر تطوراً في توفير هذه الخدمات في المنطقة.

ومن جانبه قال ستيفن واينز، رئيس التدريب والاستشارات في شركة بروميثيوس ميديكال: «هذه لحظة محورية لكلتا الشركتين، تمهد الطريق لتقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل خدمات ما قبل المستشفى والتدريب المتخصص والخدمات الاستشارية. إن سجلنا الحافل وتخصصاتنا المتنوعة، بما في ذلك بروتوكولات الرعاية قبل المستشفى، وتقديم الخدمات الطبية الطارئة بطائرات الهليكوبتر، والإدارة الدولية للحوادث الكبرى، والتدريب الطبي المبتكر، جعلتنا مساهمين رئيسيين في هذه الشراكة القوية. نحن على استعداد لتقديم حلول رعاية صحية استثنائية ومتطورة تتجاوز الحدود وترفع المعايير عبر مختلف القطاعات».

وبعد الاستحواذ، ستتبع ريسبونس بلس ميديكال استراتيجية قوية لدمج جميع جوانب خدمات الرعاية الصحية قبل المستشفى تحت مظلة واحدة. ومن المخطط أن يتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال جمع الديون والمستحقات الداخلية، وتقديرياً ستسهم الإيرادات غير المحققة ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك في ريسبونس بلس ميديكال على أساس معدل التشغيل.

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