الشركات الناشئة تقود مستقبل التكنولوجيا الخضراء في الإمارات

أكدت جامعة هيريوت وات دبي على أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال التكنولوجيا الخضراء، حيث يشهد قطاع التكنولوجيا الخضراء في الإمارات نمواً هائلاً، مع وجود العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مختلفة.

بما في ذلك الطاقة المتجددة، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات، والنقل المستدام، والمباني الخضراء. تعالج هذه الشركات الناشئة التحديات البيئية وتخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقالت بيترا جيفري- أستاذ المساعد في الابتكار وريادة الأعمال في جامعة هيريوت وات دبي أن دولة الإمارات أصبحت رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تبني التكنولوجيا الخضراء والاستثمار فيها بشكل فعال، وهذا يمهد الطريق لمستقبل أكثر خضرة وأكثر استدامة. في هذا المقال نسلط الضوء على مجال التكنولوجيا الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونناقش جهود الدولة نحو غد أكثر صداقة للبيئة وازدهاراً.

وأشارت جيفري إلى الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة للاستدامة، حيث استضافت مؤخراً للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28) في مدينة إكسبو بدبي، والذي جمع حوالي 150 شركة ناشئة سريعة التوسع مخصصة لمعالجة تغير المناخ والمخاوف البيئية في «قرية الشركات الناشئة» بالمنطقة الخضراء. وأظهرت هذه الشركات الناشئة، التي تركز على تطوير حلول الطاقة المتجددة، وتحسين استخدام الموارد.

وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، إمكانات التكنولوجيا في مكافحة تغير المناخ. والهدف هو التعاون مع الشركات ومجتمعات الاستثمار والقادة وصانعي السياسات لتحويل تطلعاتهم الخضراء إلى نتائج ملموسة. ويشكل هذا الجهد خطوة محورية في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

تعزيز الابتكار



وأكدت جيفري على عدة عوامل أسهمت في ازدهار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء في دولة الإمارات، حيث طرحت حكومة الإمارات العديد من المبادرات لدعم هذه الشركات الناشئة، بما في ذلك توفير الحوافز المالية، والحصول على رأس المال، وبرامج التوجيه. وقد وضعت الدولة هدفاً لاستخلاص 50 % من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2050.

ويجذب هذا الالتزام بالطاقة النظيفة اهتمام شركات التكنولوجيا المهتمة بالبيئة والشركات الجديدة المستدامة. تسعى لوائح البناء التقدمية إلى تحقيق صافي استهلاك للطاقة يبلغ صفراً.

كما أن تجديد الهياكل الحالية واعتماد مواد مستدامة يكتسب شعبية أيضاً. يعد أول مسجد في المنطقة لا يستهلك أي طاقة، أحدث مشروع تعلن عنه مدينة مصدر، مركز الاستدامة والابتكار في أبوظبي.

وهناك مبادرة أخرى تتمثل في استراتيجية النمو الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الخضراء. وتقوم الحكومة أيضاً بإنشاء عدد من مسرعات وحاضنات التكنولوجيا الخضراء.

والتي تزود الشركات الناشئة بالموارد والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. توفر هذه المسرعات والحاضنات مساحة عمل وإرشاد وإمكانية الوصول إلى المستثمرين المحتملين. إضافة إلى ذلك، خلقت مبادرات مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومسرع أهداف التنمية المستدامة في أبوظبي بيئة مواتية لازدهار الأعمال الخضراء.

اهتمام المستثمرين

وأشارت جيفري إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا الخضراء مع إدراك الشركات المؤسسية وشركات رأس المال الاستثماري إمكانية تحقيق عوائد طويلة الأجل وتأثير اجتماعي إيجابي. يجذب الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة والسوق المتنامي للحلول المستدامة المستثمرين من جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك.

فإن النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة والتوسع الحضري المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة يدفعان الطلب على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. لقد أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالبيئة، ويطالبون ببدائل مستدامة في مختلف جوانب حياتهم.

ويخلق هذا التحول في تفضيلات المستهلكين سوقاً مربحة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء. يشير تقرير الخدمات المصرفية المستدامة 2023 إلى أن 93 % من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمون بالاستثمار المناخي.

بينما يبحث 87 % منهم عن طرق لتعزيز تدفقات رأس المال. ومن المتوقع أيضاً أن يتدفق مبلغ 23 مليار دولار على جهود التخفيف، مع ظهور تخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة باعتبارها عوامل الجذب الرئيسية لرأس المال. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى خلق فرص عمل جديدة والمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مبادرات خضراء



وقالت جيفري إن جامعة هيريوت وات دبي نظمت مؤخراً حدثاً جانبياً يسمى مركز هيريوت وات للمناخ، والذي انعقد في نفس وقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وتضمن مركز المناخ معرضاً للتكنولوجيا النظيفة يضم أحدث التقنيات التي طورها رواد الأعمال الطموحون لإيجاد حلول لمستقبل أكثر استدامة.

كما تنظم جامعة هيريوت وات أيضاً مسابقة سنوية للاستدامة موجهة للطلاب، وهي تحدي الابتكار العالمي، والتي تشجع على تغيير السلوك وتمكن الطلاب من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تغير المناخ.



قصص نجاح بارزة



ويفتخر قطاع التكنولوجيا الخضراء في دولة الإمارات بالعديد من قصص النجاح التي تسلط الضوء على إمكانات وتأثير هذه الشركات الناشئة. قامت شركة QANATU، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المياه، بتطوير حلول مبتكرة لإدارة المياه، مما يسهم في مستقبل المياه المستدام في دبي.

تعمل شركة سولافيو، وهي شركة متخصصة في توفير الطاقة الشمسية، على إحداث ثورة في مجال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جعل الطاقة الشمسية متوفرة ومتاحة وبأسعار معقولة. تعمل EVERA على تحويل التنقل الحضري في قطاع النقل من خلال الترويج للمركبات المهجينة والكهربائية والمستقلة. تساعد شركة Nadeera.

وهي شركة متخصصة في مجال كفاءة الطاقة، الشركات على تقليل استهلاكها للطاقة والبصمة الكربونية. هذه مجرد أمثلة قليلة على العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء التي لها تأثير كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الفرص المستقبلية



وقالت جيفري إنه على الرغم من التقدم المذهل، لا يزال قطاع التكنولوجيا الخضراء يواجه بعض التحديات. لا يزال الحصول على رأس المال يشكل عقبة أمام العديد من الشركات الناشئة، خاصة في المراحل الأولى من التطوير.

إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية ورواد الصناعة لتسريع الابتكار والتسويق. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الفرص المتاحة في دولة الإمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء هائلة. إن التزام الدولة بالاستدامة والطلب الاستهلاكي المتزايد والسياسات الحكومية الداعمة يخلق أرضاً خصبة للابتكار والنمو.

ويستعد النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء في دولة الإمارات للعب دور محوري في تشكيل مستقبل مستدام للدولة والمنطقة. ومع الدعم الحكومي المستمر، وحماس المستثمرين، والطلب المتزايد على الحلول الصديقة للبيئة.

فإن هذه الشركات الناشئة مستعدة لإحداث ثورة في مختلف الصناعات والمساهمة في عالم أكثر خضرة واستدامة. ولا شك أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والاستدامة سيدفع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر وعياً بالبيئة.

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