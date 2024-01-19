100 شركة يابانية تستكشف فرص التوسع في الإمارات والمنطقة

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من معرض اليابان- كيوتو التجاري، الاثنين المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة يابانية رائدة في كافة القطاعات التكنولوجية والصناعية والإبداعية.

ويحظى المعرض الذي تنظمه مؤسسة «مايكو إنتربرايز» اليابانية كأول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

بدعم رئيسي من حكومة محافظة كيوتو اليابانية، التي تعد مركزاً لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والعديد من الهيئات التجارية اليابانية، بهدف المساهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات واليابان ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

ويتوقع أن يستقطب معرض اليابان كيوتو التجاري الأول، الذي سيمتد لثلاثة أيام خلال الفترة من 22 وحتى 24 يناير الجاري، أكثر من 20 ألف زائر من قادة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، للاطلاع على أبرز وأحدث المنتجات والابتكارات اليابانية في المجالات المختلفة.



وقالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو انتربرايز المنظمة للمعرض:«إننا متحمسون للغاية لانطلاق النسخة الأولى من معرض اليابان كيوتو التجاري، في دبي بدولة الإمارات.

كونه يُعد أول منصة شاملة تتواجد تحت مظلتها أكثر من 100 شركة رائدة من اليابان لاستعراض أحداث ابتكاراتها وإبداعاتها في العديد من القطاعات والصناعات المختلفة من التكنولوجيا والصناعة والأغذية والمنتجات الحرفية التقليدية والألعاب الإلكترونية وغيرها العديد من الصناعات التي تجسد المكانة العالمية لليابان بشكل عام ومدينة كيوتو بشكل خاص التي تعد مركزاً رئيسياً للصناعات المتقدمة في اليابان».

وأضافت: «سيشكل المعرض مناسبة فريدة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين الشركات اليابانية والإماراتية واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق الإمارات التي يتواجد بها بالفعل عدد كبير من الشركات اليابانية».

وقالت ساكاوي: «نتوقع نجاحاً كبيراً للمعرض في دورته الأولى في دبي، التي نتطلع من خلالها لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات واليابان.

وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات اليابانية الرائدة ليس فقط في دبي ودولة الإمارات، ولكن أيضاً في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة «ميناسا» التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بوجه عام، عبر بوابة دبي التي رسخت موقعها واحدة من أبرز محاور التجارة في المنطقة والعالم.

فضلاً عن الاستفادة من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات في حركة التجارة الدولية، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.

وتشمل قائمة الشركات والمؤسسات والجهات العارضة مجموعة من أبرز الشركات اليابانية الرائدة، والتي من أبرزها شركة فوجيتسو وشركة شوشيكو المتخصصة في صناعة الأفلام، وشركة نيشيكون الرائدة في صناعة المكثفات والإلكترونيات الدقيقة، وشركات راكوشي وهوريبا وتايم ورلد وطوكيو مارين آند نشيدو فير للتأمين، وسكيليتون كرو ستوديو وتوبان وماري وبي باي سي ووكوجي أرت، والعديد من الشركات اليابانية الرائدة.

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