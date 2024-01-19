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بروكفيلد الكندية تدرس ضخ استثمارات 7.35 مليارات درهم في مجموعة جيمس للتعليم بدبي

1/19/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجري شركة «بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة» محادثات للاستثمار في شركة جيمس للتعليم ومقرها دبي، وهي واحدة من أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وتدرس الشركة الكندية استثمار حوالي 2 مليار دولار ( 7.35 مليارات درهم) في جيمس، وفقاً للأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

ويمكن أن تسمح الصفقة المحتملة لشركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» CVC Capital Partners بالخروج من حصتها في جيمس، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

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