منصور بن محمد يتوّج نجوم العالم لكرة القدم الفائزين بـ جائزة دبي جلوب سوكر

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي نخبة من نجوم كرة القدم في العالم من اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية الفائزين ضمن الدورة الرابعة عشرة لجائزة "دبي جلوب سوكر" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار "الاستدامة والأداء في كرة القدم"، حيث شارك في التكريم معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

وهنّأ سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وداعياً إياهم أن يكونوا سفراء ينشرون في بلدانهم ومجتمعاتهم القيم النبيلة والأخلاقيات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الرياضيون في كافة اللعبات، وأن يكونوا قدوة للشباب والنشء ولمحبيهم حول العالم بما لكرة القدم من شعبية جارفة بمئات الملايين من محبي اللعبة الذين يحرصون على متابعة هذه الكوكبة من نجوم العالم الذين تم تكريمهم في دبي ضمن الجائزة، والذين يحملون مسؤولية كبيرة في نشر الروح الرياضية وتأصيلها كمبدأ أصيل من مبادئ الحياة بما تدعو له الرياضة من قيم التسامح ونبذ التعصب ولتكون دائماً الجسر الذي يربط الأمم والشعوب ويقرّب فيما بينها.



حضر الاحتفالية العالمية التي أُقيمت في فندق اتلانتس بدبي، معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية وقيادات الاتحادات والأندية المحلية والعالمية.

وبدأت الأمسية بتكريم الفائزين بالجوائز الرقمية، حيث حصد "أصغري فري ستايل" بجائزة أفضل صانع محتوى فيديو، وفاز "إم إس دوسري 7" بجائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية، وفابريزيو رومانو بجائزة أفضل صحفي رقمي، والنوفلي سيفن بجائزة أفضل مؤثر على منصّات التواصل الاجتماعي، ورافائيل لياو لاعب نادي إسي ميلان بجائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، كما فاز نادي روما بجائزة أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي، وشركة الوسائل السعودية ( SMC ) بجائزة أفضل وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى مستوى الجوائز المخصصة للاعبين والمدربين والإدارات في كرة القدم الاحترافية، فاز معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي بجائزة أفضل رئيس نادي، وفاز نجم نادي ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة باور هورس لأفضل لاعب شاب، ونجمة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني إيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة، وذهبت جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط إلى النادي الأهلي المصري، وحقق خورخي مينديز من وكالة (جيستفيوت) جائزة أفضل وكيل لاعبين، وكريستيانو جيونتولي (يوفنتوس) جائزة أفضل مدير رياضي، والبرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي جائزة أفضل حارس مرمى، وفاز الإسباني رودري لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعب خط وسط، ونادي برشلونة الإسباني جائزة أفضل نادٍ للسيدات، والإنجليزي جون تيري جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، والأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل نادٍ للرجال.

كذلك، فاز لاعب النصر السعودي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط وجائزة مارادونا لأفضل هداف، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، ونال الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي كاسيميرو لاعب ناد مانشستر يونايتد جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، كما فاز إيرلنج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب النرويج بجائزة أفضل لاعب.

ريادة عالمية

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: " بفضل رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يرسخ مؤتمر دبي الرياضي الدولي في دورته الـ18 وجوائز "دبي جلوب سوكر" في نسختها الـ14، ريادة دبي العالمية في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية التي تستقطب أهم نجوم الرياضة العالمية وصنّاع القرار فيها، الذين يساهمون في صناعة مستقبل الرياضة ويحظون بمتابعة الملايين من عشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "ما يزيد من أهمية الحدث استضافة نجوم عالميين في مختلف مواقع العمل في مجال كرة القدم من الذين سطروا إنجازات كبيرة في سجلات كرة القدم العالمية، مع حرصهم على المشاركة في مؤتمر دبي الدولي لعرض تجاربهم الاحترافية الناجحة وكذلك حضور فعاليات حفل دبي جلوب سوكر الذي بات من أهم المنصات المعنية بالاحتفاء بالأبطال وأصحاب الإنجازات".

وفي الختام، أعرب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن كامل الشكر والتقدير لفريق العمل الذي نجح في تنظيم دورة جديدة ومتميزة من الحدث السنوي تأكيداً على مكانته المرموقة والتي جعلت منه مناسبة ينتظرها وتتابع تفاصيلها مئات الملايين من المشاهدين حول العالم.

جلسة نقاشية

وكان مؤتمر دبي الرياضي الدولي قد انطلق بجلسة نقاشية عُقدت في مقر نادي دبي للصحافة، تحت عنوان "المرأة وكرة القدم"، سلّطت الضوء على

تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم وتوليها مناصب ومهام مؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات، وتحدّثت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أورنيلا بيليا، مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وجريتا نارديشي، المديرة الإقليمية لنادي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللتان تمثلان نموذجاً يحتذى به لدور المرأة المتنامي في عالم كرة القدم الاحترافية ونجاح المرأة في إدارة منظمة عمل كبيرة تضم مختلف التخصصات.

حضر الجلسة سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس وعدد كبير من اللاعبات والمختصات في مجال كرة القدم سواءً من اتحاد الإمارات لكرة القدم أو الأندية المحلية والأكاديميات الدولية العاملة في الدولة.

وقدّم سعادة سعيد حارب درع مجلس دبي الرياضي للمشاركات في الجلسة في بادرة تقدير لما تم عرضه من أفكار ورؤى ملهمة، حيث تم التأكيد على أنه لا توجد حدود من شأنها التأثير على طموح المرأة وقدرتها على العمل في المناصب وأداء مختلف الأدوار الفنية والإدارية في عالم كرة القدم الاحترافية، وقدمت المتحدثتان النصائح للشابات الراغبات في الاحتراف في كرة القدم على مستوى اللعب والإدارة.



ومثّلت "الاستدامة والأداء في كرة القدم" شعار نسخة هذا العام من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي انطلق بالتزامن مع حفل توزيع جوائز "دبي جلوب سوكر" ، وهو حدث صديق للبيئة طبّق معايير الاستدامة من خلال تحويل المواد المستخدمة في التنظيم إلى مواد صديقة للبيئة، كذلك تم اعتماد الدعوات الالكترونية للحضور في إطار جهود مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لدبي جلوب سوكر لتنظيم حدث مستدام وكذلك انسجاماً مع الشراكة الرائدة التي تجمع مجلس دبي الرياضي مع Neutral Carbon Zone، حيث يشكّل هذا التعاون الخطوة الأولى في رحلة الحدث نحو الاستدامة و"صفر كربون"، ليكون الحدث الأول من نوعه على مستوى جوائز كرة قدم المحايدة كربونياً في العالم.





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