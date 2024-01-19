إيران تهزم هونغ كونغ وتتأهل للدور الثاني في كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل مهدي قائدي هدفا في الشوط الأول قاد به إيران للفوز 1-صفر على هونغ كونغ اليوم الجمعة والتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وأحرز قائدي هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة 24 بمساعدة ميلاد محمدي ليهدي بلاده ثلاث نقاط ثمينة ويعبر بالمنتخب إلى دور الستة عشر بالبطولة الآسيوية التي توجت إيران بلقبها ثلاث مرات.
وحقق منتخب إيران الفوز اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد ست نقاط متفوقا بنقطتين على نظيره الإماراتي الذي تعادل 1-1 مع فلسطين أمس الخميس.
أما منتخب هونغ كونغ، فقد ظل قابعا في المركز الرابع الأخير في المجموعة بدون رصيد وذلك قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين الذي يمتلك نقطة واحدة.
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