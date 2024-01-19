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إيران تهزم هونغ كونغ وتتأهل للدور الثاني في كأس آسيا

1/19/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل مهدي قائدي هدفا في الشوط الأول قاد به إيران للفوز 1-صفر على هونغ كونغ اليوم الجمعة والتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وأحرز قائدي هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة 24 بمساعدة ميلاد محمدي ليهدي بلاده ثلاث نقاط ثمينة ويعبر بالمنتخب إلى دور الستة عشر بالبطولة الآسيوية التي توجت إيران بلقبها ثلاث مرات.

وحقق منتخب إيران الفوز اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد ست نقاط متفوقا بنقطتين على نظيره الإماراتي الذي تعادل 1-1 مع فلسطين أمس الخميس.

أما منتخب هونغ كونغ، فقد ظل قابعا في المركز الرابع الأخير في المجموعة بدون رصيد وذلك قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين الذي يمتلك نقطة واحدة.

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