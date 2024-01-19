طائرة شحن بوينج 747 تهبط اضطرارياً بعد عطل بالمحرك في ميامي

قامت طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "أطلس اير "الأمريكية بهبوط اضطراري "الخميس" في ميامي، بعد ان طرأ عطل على المحرك بعيد إقلاعها، حسبما أفادت الشركة لفرانس برس الجمعة.

وقال متحدث باسم شركة أطلس إير في بيان إن الطائرة "حطت بأمان بعد تعرضها لعطل في المحرك بعيد إقلاعها".

وأضاف أن "الطاقم اتبع كافة إجراءات السلامة المعتمدة وعاد بسلامة إلى مطار ميامي" موضحا أن شركة الطيران ستحقق في أسباب هذا الخلل.

وأكدت وكالة تنظيم الطيران المدني الأمريكية الحادث الذي وقع على متن الطائرة المتجهة إلى بورتوريكو، وأعلنت أنها ستبدأ تحقيقات بشأنه.

من جهتها، أكدت شركة بوينغ "دعمها للشركة" وقالت إنها "ستتعاون في التحقيق في هذا الحادث".

وتخضع مجموعة صناعة الطائرات لتحقيق رسمي من قبل إدارة الطيران الفدرالية بشأن ثغرات محتملة في ضوابط الجودة بعد الحادث الذي وقع مطلع يناير على طائرة بوينغ 737 ماكس 9.

وكان باب انفصل عن مقصورة طائرة بوينغ 737 ماكس 9 أثناء رحلة لشركة طيران ألاسكا بين بورتلاند باوريغون واونتاريو بكاليفورنيا.

ولم يتسبب الحادث سوى في وقوع إصابات طفيفة بين الركاب وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في المطار الذي اقلعت منه.

وأمرت إدارة الطيران الفدرالية بوقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 9 في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر وبدأت تحقيقا في الحادث. وهي أول مشكلة كبيرة تتعلق بسلامة الطيران على طائرة بوينغ منذ تحطم طائرتي 737 ماكس في عامي 2018 و2019 ما أدى إلى وقف تحليقها لفترة طويلة.

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