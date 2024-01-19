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سعود بن راشد المعلا يحضر أفراح العويس بالشارقة

1/19/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالناصر بن محمد بن سالم العويس بمناسبة زفاف نجله“علي” إلى كريمة علي بن عمران بن سالم العويس، وذلك في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة

وهنأ سموه خلال حضوره الحفل، العريس وذويه، متمنيا للعروسين الحياة السعيدة والألفة والمودة في حياتهما الأسرية.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان وجمع من الأهل والأصدقاء.

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