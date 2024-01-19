سعود بن راشد المعلا يحضر أفراح العويس بالشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالناصر بن محمد بن سالم العويس بمناسبة زفاف نجله“علي” إلى كريمة علي بن عمران بن سالم العويس، وذلك في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة
وهنأ سموه خلال حضوره الحفل، العريس وذويه، متمنيا للعروسين الحياة السعيدة والألفة والمودة في حياتهما الأسرية.
كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان وجمع من الأهل والأصدقاء.
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