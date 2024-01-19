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20 ألف طفل ولدوا وسط جحيم الحرب على غزة

1/19/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت الأمم المتحدة، اليوم، أن آلاف الأطفال ولدوا في ظل ظروف لا يمكن تصورها في غزة منذ اندلاع الحرب في القطاع قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وروت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تيس إنغرام، بعد عودتها أخيراً من زيارة إلى غزة، مشاهداتها عن أمهات نزفن حتى الموت، وممرضة اضطرت إلى إجراء عمليات ولادة قيصرية لستّ نساء حوامل متوفيات.

وبحسب اليونيسف، ولد نحو 20 ألف طفل في ظل الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت إنغرام للصحافيين في جنيف، عبر الفيديو: «هناك طفل يولد كل عشر دقائق وسط هذه الحرب المروعة».

وتابعت: «رؤية أطفال حديثي الولادة وهم يعانون، بينما تنزف بعض الأمهات حتى الموت، يجب أن يصيبنا جميعاً بالأرق».

واندلعت الحرب التي دمّرت القطاع الفلسطيني وشرّدت أكثر من 80% من سكّانه، إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.

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