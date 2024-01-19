20 ألف طفل ولدوا وسط جحيم الحرب على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت الأمم المتحدة، اليوم، أن آلاف الأطفال ولدوا في ظل ظروف لا يمكن تصورها في غزة منذ اندلاع الحرب في القطاع قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وروت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تيس إنغرام، بعد عودتها أخيراً من زيارة إلى غزة، مشاهداتها عن أمهات نزفن حتى الموت، وممرضة اضطرت إلى إجراء عمليات ولادة قيصرية لستّ نساء حوامل متوفيات.
وبحسب اليونيسف، ولد نحو 20 ألف طفل في ظل الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت إنغرام للصحافيين في جنيف، عبر الفيديو: «هناك طفل يولد كل عشر دقائق وسط هذه الحرب المروعة».
وتابعت: «رؤية أطفال حديثي الولادة وهم يعانون، بينما تنزف بعض الأمهات حتى الموت، يجب أن يصيبنا جميعاً بالأرق».
واندلعت الحرب التي دمّرت القطاع الفلسطيني وشرّدت أكثر من 80% من سكّانه، إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.
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