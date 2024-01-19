روسيا تستدعي سفير فرنسا بشأن دورها المتزايد في أوكرانيا

استدعت روسيا الجمعة السفير الفرنسي لدى موسكو وأصدرت شكوى رسمية بشأن "دور فرنسا المتزايد" في النزاع في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان موسكو - دون تقديم أدلة - أنها قتلت مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في غارة على بلدة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه "في 19 يناير استدعي السفير الفرنسي بي. ليفي إلى وزارة الخارجية الروسية وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا".

وأكدت موسكو القضاء على عشرات المقاتلين في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في خاركيف التي تقصفها القوات الروسية منذ فبراير 2022.

من جهتها، أفادت كييف بإصابة أكثر من عشرة مدنيين في الهجوم إضافة إلى تضرر مبان سكنية.

وكانت الخارجية الفرنسية نفت الخميس أنها تنشر مرتزقة في أوكرانيا، ووصف متحدث باسمها هذه الاتهامات بأنها "تلاعب روسي أخرق آخر".

فرنسا واحدة من أكبر داعمي أوكرانيا منذ بدء الحرب، وأعلن رئيسها إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أن باريس ستمنح كييف عشرات الصواريخ بعيدة المدى.





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