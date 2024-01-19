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محمد بن زايد يتلقى شكر زيلينسكي لنجاح الوساطة الإماراتية بين كييف وموسكو

1/19/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، أعرب خلاله عن شكره وتقديره إلى سموه لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات مؤخراً ونتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا منذ بداية الأزمة.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددٍ من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال موقف دولة الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مشدداً سموه على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن جزيل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني.

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