أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، اليوم، عن عودة الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد انقطاعها ثمانية أيام متواصلة هي أطول مدة منذ بدء الحرب.

وقالت شركة الاتصالات المزودة للخدمات، في بيان: «نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة».

وأضافت «عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسة التي سببها العدوان المتواصل على القطاع».

ودخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة، اليوم، يومه الثامن، وهي أطول مدة بشكل متواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وأظهرت المقاييس المباشرة «أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن أسبوعاً واحداً بعد 168 ساعة».

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