(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، اليوم، عن عودة الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد انقطاعها ثمانية أيام متواصلة هي أطول مدة منذ بدء الحرب.
وقالت شركة الاتصالات المزودة للخدمات، في بيان: «نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة».
وأضافت «عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسة التي سببها العدوان المتواصل على القطاع».
ودخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة، اليوم، يومه الثامن، وهي أطول مدة بشكل متواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.
وأظهرت المقاييس المباشرة «أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن أسبوعاً واحداً بعد 168 ساعة».
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