بايدن يوقع مشروع قانون لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقَّع الرئيس جو بايدن، اليوم، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يبقي الحكومة الفيدرالية عاملة حتى أوائل مارس، ويتجنب مشروع القانون إغلاقاً جزئياً للحكومة بدءاً من السبت.
وأقر الكونغرس، قبل العاصفة الثلجية الشتوية التي ضربت واشنطن العاصمة يوم الجمعة، مشروع القانون قصير الأجل بأغلبية كبيرة من الحزبين يوم الخميس.
وجاء التصويت بموافقة أغلبية 77 صوتاً مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ، و314 صوتاً بالموافقة مقابل 108اصوات بالرفض في مجلس النواب.
ويقضي مشروع القانون باستمرار تمويل الوكالات التي تشرف على الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والطاقة والنقل والإسكان حتى الأول من مارس.
أما التمويل لباقي جهات الحكومة الفيدرالية فيستمر حتى الثامن من مارس، ويهدف إلى منح المشرعين وقتاً إضافياً لصياغة الإنفاق للعام بكامله حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
وما زال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن لوس أنجليس، يواجه ضغوطاً من المحافظين في مجلس النواب الذين يطالبونه بالتخلي عن اتفاق بين الحزبين يحدد الإنفاق الإجمالي للعام بكامله بـ1.66 تريليون دولار.
ويقولون إن إجمالي الإنفاق كبير للغاية، لكن الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين يقولون إن الكونغرس يجب أن يلتزم بهذا الاتفاق، وأن يتجنب أي خلل تشريعي خلال عام الانتخابات.
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