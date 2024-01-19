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بايدن يوقع مشروع قانون لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

1/19/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقَّع الرئيس جو بايدن، اليوم، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يبقي الحكومة الفيدرالية عاملة حتى أوائل مارس، ويتجنب مشروع القانون إغلاقاً جزئياً للحكومة بدءاً من السبت.

وأقر الكونغرس، قبل العاصفة الثلجية الشتوية التي ضربت واشنطن العاصمة يوم الجمعة، مشروع القانون قصير الأجل بأغلبية كبيرة من الحزبين يوم الخميس.

وجاء التصويت بموافقة أغلبية 77 صوتاً مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ، و314 صوتاً بالموافقة مقابل 108اصوات بالرفض في مجلس النواب.

ويقضي مشروع القانون باستمرار تمويل الوكالات التي تشرف على الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والطاقة والنقل والإسكان حتى الأول من مارس.

أما التمويل لباقي جهات الحكومة الفيدرالية فيستمر حتى الثامن من مارس، ويهدف إلى منح المشرعين وقتاً إضافياً لصياغة الإنفاق للعام بكامله حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

وما زال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن لوس أنجليس، يواجه ضغوطاً من المحافظين في مجلس النواب الذين يطالبونه بالتخلي عن اتفاق بين الحزبين يحدد الإنفاق الإجمالي للعام بكامله بـ1.66 تريليون دولار.

ويقولون إن إجمالي الإنفاق كبير للغاية، لكن الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين يقولون إن الكونغرس يجب أن يلتزم بهذا الاتفاق، وأن يتجنب أي خلل تشريعي خلال عام الانتخابات.

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