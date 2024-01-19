رونالدو: الدوري السعودي يتفوق على الفرنسي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يشعر بسعادة كبيرة في صفوف النصر السعودي، مؤكدًا أن الدوري السعودي يعتبر أفضل من الدوري الفرنسي، وأنه يتوقع أن يصبح واحدًا من أقوى ثلاث مسابقات في العالم.
وأضاف مهاجم النصر في تصريحاته خلال حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي: "انتقالي إلى السعودية كان قرارًا رائعًا، وأشعر بسعادة كبيرة في صفوف النصر.
أعتقد أن الدوري السعودي أكثر تنافسية من الدوري الفرنسي، وهذا ما أقوله بعد قضاء عام في هذا البلد. نحن نفوق بكثير على المستوى التنافسي مقارنة بالمسابقة الفرنسية، وسنكون من بين أفضل ثلاث دوريات في العالم".
وتحدث الأسطورة البرتغالية أيضًا عن مسيرته، قائلًا: "واجهت أوقاتًا صعبة خلال مسيرتي، ولكنني أحب أن أثبت خطأ من ينتقدوني. عمري الآن 38 عامًا، وما زلت أعتبر نفسي أفضل هداف في العالم، لا أعلم متى سأعتزل كرة القدم، ربما سأعتزل قريبًا، وأعني بعد 10 سنوات وهو موضوع يثير ضحكًا".
MENAFN19012024000151011027ID1107743959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.