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رونالدو: الدوري السعودي يتفوق على الفرنسي

1/19/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يشعر بسعادة كبيرة في صفوف النصر السعودي، مؤكدًا أن الدوري السعودي يعتبر أفضل من الدوري الفرنسي، وأنه يتوقع أن يصبح واحدًا من أقوى ثلاث مسابقات في العالم.

وأضاف مهاجم النصر في تصريحاته خلال حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي: "انتقالي إلى السعودية كان قرارًا رائعًا، وأشعر بسعادة كبيرة في صفوف النصر.

أعتقد أن الدوري السعودي أكثر تنافسية من الدوري الفرنسي، وهذا ما أقوله بعد قضاء عام في هذا البلد. نحن نفوق بكثير على المستوى التنافسي مقارنة بالمسابقة الفرنسية، وسنكون من بين أفضل ثلاث دوريات في العالم".

وتحدث الأسطورة البرتغالية أيضًا عن مسيرته، قائلًا: "واجهت أوقاتًا صعبة خلال مسيرتي، ولكنني أحب أن أثبت خطأ من ينتقدوني. عمري الآن 38 عامًا، وما زلت أعتبر نفسي أفضل هداف في العالم، لا أعلم متى سأعتزل كرة القدم، ربما سأعتزل قريبًا، وأعني بعد 10 سنوات وهو موضوع يثير ضحكًا".

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