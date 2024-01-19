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زعيم حزب العمال البريطاني: الدولة الفلسطينية حق وليست هدية

1/19/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر أن الدولة الفلسطينية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية آمنة، مشددا على أن الدولة الفلسطينية حق وليست هدية.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقبولة، بإشارة إلى تصريحاته حول استحالة قيام دولة فلسطينية.

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