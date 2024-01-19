زعيم حزب العمال البريطاني: الدولة الفلسطينية حق وليست هدية
التاريخ
1/19/2024 3:00:22 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر أن الدولة الفلسطينية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية آمنة، مشددا على أن الدولة الفلسطينية حق وليست هدية.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقبولة، بإشارة إلى تصريحاته حول استحالة قيام دولة فلسطينية.
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