صحيفة: أميركا تعتقد أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حماس

صحيفة: أميركا تعتقد أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حماس
التاريخ
1/19/2024 3:00:22 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة تأكيدها أن وجهة نظر واشنطن وكثير من قادة الجيش الإسرائيلي هي أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بالرغم من إعلان الاحتلال أن حرب غزة تهدف للقضاء نهائيا على حماس.
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