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صحيفة: أميركا تعتقد أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حماس

1/19/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة تأكيدها أن وجهة نظر واشنطن وكثير من قادة الجيش الإسرائيلي هي أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بالرغم من إعلان الاحتلال أن حرب غزة تهدف للقضاء نهائيا على حماس.

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