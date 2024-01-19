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عودة الاتصالات جزئيا إلى غزة

1/19/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت فضائية الجزيرة عودة الاتصالات جزئيا في قطاع غزة بعد انقطاع شامل دام 8 أيام.

من جهتها، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بأن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير رغم خطورة وصعوبة الظروف، وفق وصفها.

وأكدت استشهاد اثنين من طواقمها خلال عملية إصلاح الخطوط جراء استهدافهم بقذيفة إسرائيلية مباشرة.

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