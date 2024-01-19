عودة الاتصالات جزئيا إلى غزة

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- Khaberni) خبرني - أكدت فضائية الجزيرة عودة الاتصالات جزئيا في قطاع غزة بعد انقطاع شامل دام 8 أيام.
من جهتها، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بأن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير رغم خطورة وصعوبة الظروف، وفق وصفها.
وأكدت استشهاد اثنين من طواقمها خلال عملية إصلاح الخطوط جراء استهدافهم بقذيفة إسرائيلية مباشرة.
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