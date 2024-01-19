البيت الأبيض: بايدن يؤمن بحل الدولتين

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بمؤتمر صحفي ، ان الرئيس بايدن يؤمن بحل الدولتين ونعمل من أجل تحقيق ذلك.

وتاليا ابرز تصريحات كيري :



الرئيس بايدن بحث مع نتنياهو الجهود الجارية بشأن المحتجزين وتحول العملية العسكرية في غزة.

الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا التقدم الذي أحرز لضمان توفر إيرادات للسلطة الفلسطينية لدفع الرواتب.

الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا مسؤولية إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

الرئيس بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني بشكل مباشر.

الجيش الأميركي نفذ 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

الضربات إجراء وقائي ضد منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستعد لشن هجمات.

لدينا خيارات لمواجهة هجمات الحوثيين نعمل على استكشافها.

قلقون بشأن التقارير عن مقتل مواطن أميركي فلسطيني في الضفة الغربية.

الرئيس بايدن أكد لنتنياهو قناعته القوية بإمكانية تطبيق حل الدولتين.

الرئيس بايدن يرى أن الحل على المدى الطويل هو إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة.

نأمل أن نتمكن من العمل مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائنا في المنطقة بشأن حكم غزة.

المحادثات التي نجريها مع نظرائنا في المنطقة تتضمن نقاشا بشأن مرحلة ما بعد الحرب.

لا نزال نجري محادثات حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتلقينا ردودا إيجابية بهذا الشأن.

لا يوجد لدينا الكثير من المعلومات حول المحتجزين في غزة وظروف احتجازهم.

نجري محادثات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

لا توجد مؤشرات بشأن تعمد الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب في غزة.