البيت الأبيض: بايدن يؤمن بحل الدولتين

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- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بمؤتمر صحفي ، ان الرئيس بايدن يؤمن بحل الدولتين ونعمل من أجل تحقيق ذلك.
وتاليا ابرز تصريحات كيري :
الرئيس بايدن بحث مع نتنياهو الجهود الجارية بشأن المحتجزين وتحول العملية العسكرية في غزة.
الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا التقدم الذي أحرز لضمان توفر إيرادات للسلطة الفلسطينية لدفع الرواتب.
الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا مسؤولية إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
الرئيس بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
الجيش الأميركي نفذ 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن.
الضربات إجراء وقائي ضد منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستعد لشن هجمات.
لدينا خيارات لمواجهة هجمات الحوثيين نعمل على استكشافها.
قلقون بشأن التقارير عن مقتل مواطن أميركي فلسطيني في الضفة الغربية.
الرئيس بايدن أكد لنتنياهو قناعته القوية بإمكانية تطبيق حل الدولتين.
الرئيس بايدن يرى أن الحل على المدى الطويل هو إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة.
نأمل أن نتمكن من العمل مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائنا في المنطقة بشأن حكم غزة.
المحادثات التي نجريها مع نظرائنا في المنطقة تتضمن نقاشا بشأن مرحلة ما بعد الحرب.
لا نزال نجري محادثات حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتلقينا ردودا إيجابية بهذا الشأن.
لا يوجد لدينا الكثير من المعلومات حول المحتجزين في غزة وظروف احتجازهم.
نجري محادثات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
لا توجد مؤشرات بشأن تعمد الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
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