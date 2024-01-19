ماذا يخبئ الطقس للاردنيين في الاسبوع الاخير من الشهر؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - يشهد الأردن تقلبات جوية وحرارية كبيرة خلال الأسبوع القادم، إذ يبدأ أدفأ من المعتاد يليها انقلاب جذري ومنخفض جوي مصحوب بكتلة باردة منتصف الأسبوع القادم، وفقا لموقع طقس العرب للتنبؤات الجوية.

وأوضح طقس العرب أن آخر التحديثات والبيانات تشير إلى أن الأسبوع القادم يتميز بتقلبات جوية وحرارية كبيرة، إذ يبدأ بارتفاع واضح على درجات الحرارة، نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية أدفأ من المعتاد تعمل على ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها العامة بحدود 9 درجات مئوية، لتصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان حول 20 درجة مئوية، يليها منخفض جوي إقليمي يؤثر على عدة دول عربية، يصل إلى المملكة منتصف الأسبوع.

وتوقع أن يكون الطقس سيكون مستقراً أيام السبت والأحد والاثنين، مع درجات حرارة عظمى تصل إلى حدود 20 درجة مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار لطيفاً في مختلف المناطق مائل للبرودة مع ساعات الصباح في الجبال، وظهور السحب المتوسطة والعالية.

وأشار إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل، يكون الطقس بارداً بشكل عام، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما توضع طقس العرب اقتراب منخفض جوي من الأردن مع ساعات ليل الاثنين/ الثلاثاء، نتيجة اقتراب كتلة هوائية باردة من المنطقة.

وبين أنه يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة الثلاثاء، إذ يكون الطقس بارد نسبياً إلى بارد في أغلب المناطق، مع توقعات بهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة والغائمة والماطرة على فترات نهار الأربعاء، لذلك فهناك عودة للأجواء الباردة والشتوية منتصف الأسبوع القادم، لذا يرجى الانتباه من الفروقات الحرارية وانقلاب درجات الحرارة، وارتداء ملابس ثقيلة وأكثر دفئاً.