ماذا يخبئ الطقس للاردنيين في الاسبوع الاخير من الشهر؟

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- Khaberni) خبرني - يشهد الأردن تقلبات جوية وحرارية كبيرة خلال الأسبوع القادم، إذ يبدأ أدفأ من المعتاد يليها انقلاب جذري ومنخفض جوي مصحوب بكتلة باردة منتصف الأسبوع القادم، وفقا لموقع طقس العرب للتنبؤات الجوية.
وأوضح طقس العرب أن آخر التحديثات والبيانات تشير إلى أن الأسبوع القادم يتميز بتقلبات جوية وحرارية كبيرة، إذ يبدأ بارتفاع واضح على درجات الحرارة، نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية أدفأ من المعتاد تعمل على ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها العامة بحدود 9 درجات مئوية، لتصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان حول 20 درجة مئوية، يليها منخفض جوي إقليمي يؤثر على عدة دول عربية، يصل إلى المملكة منتصف الأسبوع.
وتوقع أن يكون الطقس سيكون مستقراً أيام السبت والأحد والاثنين، مع درجات حرارة عظمى تصل إلى حدود 20 درجة مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار لطيفاً في مختلف المناطق مائل للبرودة مع ساعات الصباح في الجبال، وظهور السحب المتوسطة والعالية.
وأشار إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل، يكون الطقس بارداً بشكل عام، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
كما توضع طقس العرب اقتراب منخفض جوي من الأردن مع ساعات ليل الاثنين/ الثلاثاء، نتيجة اقتراب كتلة هوائية باردة من المنطقة.
وبين أنه يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة الثلاثاء، إذ يكون الطقس بارد نسبياً إلى بارد في أغلب المناطق، مع توقعات بهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة والغائمة والماطرة على فترات نهار الأربعاء، لذلك فهناك عودة للأجواء الباردة والشتوية منتصف الأسبوع القادم، لذا يرجى الانتباه من الفروقات الحرارية وانقلاب درجات الحرارة، وارتداء ملابس ثقيلة وأكثر دفئاً.
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