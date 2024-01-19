الفايز: السياحة الخارجية تقلصت بالعقبة بنسبة 80%

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، إن السياحة الخارجية تقلصت في العقبة، بنسبة مئوية تقدر بـ80 بالمئة.

وأضاف الفايز، عبر برنامج يسعد صباحك الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر، أدى إلى وقف السياحة الخارجية في بداية موسمها، عقب فترة من الانتعاش السياحي في البلاد.

وأوضح، أن السياحة الداخلية تراجعت بشكل كبير أيضًا، حتى وصلت نسبة الاشغال في احد الأشهر إلى 16 بالمئة، أي أنها أرقام مخيفة.