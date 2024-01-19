الفايز: السياحة الخارجية تقلصت بالعقبة بنسبة 80%

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، إن السياحة الخارجية تقلصت في العقبة، بنسبة مئوية تقدر بـ80 بالمئة.
وأضاف الفايز، عبر برنامج يسعد صباحك الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر، أدى إلى وقف السياحة الخارجية في بداية موسمها، عقب فترة من الانتعاش السياحي في البلاد.
وأوضح، أن السياحة الداخلية تراجعت بشكل كبير أيضًا، حتى وصلت نسبة الاشغال في احد الأشهر إلى 16 بالمئة، أي أنها أرقام مخيفة.
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