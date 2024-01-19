مطالب بزيادة الأجور بالأردن لمواجهة ارتفاع التضخم

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس المرصد العمالي في الأردن أحمد عوض، إن معدلات الأجور في الممكلة حاليا لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار الذي شهدته مختلف السلع والخدمات، ما رتب أعباء كبيرة على المستهلكين

وأضاف عوض في سياق تعليقه على ارتفاع معدل التضخم في الأردن أن ذلك لم تقابله إعادة نظر بالأجور وحدها الأدنى، سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، فيما الأسعار في تصاعد، وهنالك احتمالات لمواصلتها الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب

وقال إنه يفترض في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتوقعة، إعادة النظر بالأجور وزيادتها، بما يمكن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية قبل أيام ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وفقا لرصد التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة

وعلى المستوى الشهري فقد سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون الأول ارتفاعاً نسبته 1.64 بالمئة مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23 بالمئة مقارنةً مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من عام 2023

المرصد العمالي الأردني أكد أن مستويات الأجور في الأردن ما تزال على حالها بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام، وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينارا التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات

وقال المرصد في تقرير له: كانت الحكومة تراجعت في كانون الثاني من العام الماضي عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا، وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وقررت عدم رفعه حتى عام 2025

وساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات سلعية عديدة مثل الوقود والإنارة بنسبة 5.76 بالمئة، و الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 5.70 بالمئة، و الأمتعة الشخصية بنسبة 4.94 بالمئة، وغيرها

ووجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد الماضي، الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة، للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق الأردنية وعلى العالم بأسره، بسبب التطوُّرات الإقليمية النَاجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأوضاع القائمة في البحر الأحمر