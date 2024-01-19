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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني لتهنئته بتعيينه في منصبه

1/19/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب قدم له خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت.
وأعرب بوحبيب خلال الاتصال عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد للوزير اليحيا في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

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