منح موظفة في الغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) اصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا إداريا بمنح صفة الضبطية القضائية.
وجاء في القرار:
مادة اولى: تمنح الموظفة دانة عبدالعزيز سعود الخليفة مفتش اغذية صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
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