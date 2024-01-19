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وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره التركي لتهنئته بتعيينه في منصبه

1/19/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة د.هاكان فيدان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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