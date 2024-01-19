انطلاق وفد كن من المتفوقين إلى تونس وڤيتنام

MENAFN - Al-Anbaa) انطلق وفد الطلبة والطالبات المنضمين إلى مبادرة «كن من المتفوقين» والتي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة المرحلة الثانوية في نسختها الثالثة عشرة إلى كل من تونس وڤيتنام وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتي تستمر حتى 26 الجاري.

وقالت مدير إدارة الإعلام منى العياف إن هذه الرحلة التي ينظمها الصندوق سنويا تعتبر ضمن مسؤوليته الاجتماعية، حيث تأتي المبادرة تتويجا ودعما معنويا وماديا هدفه التشجيع على الاستمرار في مواصلة التحصيل الدراسي ليكافئهم الصندوق برحلة ثقافية ترفيهية متكاملة لزيارة إحدى الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته الإنمائية، بالإضافة إلى تعريف هذه الأجيال بدور ومكانة الكويت في عيون الدول الصديقة والشقيقة ليكونوا سفراء فيما بعد في الداخل والخارج.

بدوره، قال مشرف رحلة الطلبة صالح التقي أن الطلبة سيقومون خلال الرحلة بزيارة عدة مشاريع قام الصندوق بتمويلها والمساهمة في إنشائها والاطلاع على مدى تأثيرها وانعكاسها الإيجابي على الشعب واقتصاديات الدولة، فضلا عن زيارة بعض الأماكن الثقافية والسياحية في مدينة قرطاج.

ومن جهتها، قالت مشرفة رحلة الطالبات فاطمة التركيت ان الطالبات سيقمن بزيارة عدة مشاريع تنموية في دولة ڤيتنام مثل مشروع التنمية الريفية في مقاطعة داباك، بالإضافة إلى زيارة الأماكن السياحية وبعض القرى الخاصة بصناعة البخور.

وذكرت التركيت أن الوفد يرافقه مشرفون ومشرفات من وزارة التربية لمتابعة الطلبة والطالبات طوال الرحلة.

يذكران الصندوق أطلق أولى رحلات هذه المبادرة عام 2010 وحتى الآن بلغ عدد الطلبة المتفوقون الذين التحقوا برحلات الصندوق أكثر من 300 طالبا وطالبة زاروا فيها أكثر من 15 دولة مثل جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية، جمهورية أوزبكستان، جمهورية الصين الشعبية، تركيا، لبنان، سريلانكا، المملكة المغربية وجمهورية السنغال وغيرهما.