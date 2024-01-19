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رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية الهلال الأحمر الكويتية داعمة للملف الإنساني في بلادنا

1/19/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية ياسين أحمد بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتية قائلا إنها الجمعية الوحيدة بين جمعيات الهلال الأحمر العربية الداعمة للملف الإنساني في العراق.
وأضاف أحمد في تصريح لـ «كونا» أن جمعية الهلال الأحمر العراقي لديها اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية تنفذ عبر مراحل عديدة وليس هناك أي اتفاقية مماثلة للعراق مع جمعيات الهلال الأحمر العربية الأخرى، مبينا انها سبق وان جهزت العراق بثلاث عيادات طبية متنقلة تعمل حاليا على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء العراق بالإضافة إلى تقديمه مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية في مراحل زمنية متعددة لمختلف الشرائح من المحافظات العراقية.
ولفت إلى أن زيارة نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتية أنور الحساوي إلى بغداد حاليا تأتي في إطار تعزيز هذا التعاون إذ تم بحث إنشاء مركز صحي في محافظة البصرة جنوبي العراق بتمويل مشترك بين الجمعيتين.
وقال الحساوي لـ «كونا» إن الهدف الرئيس من زيارته الحالية إلى بغداد هو الاتفاق مع الجانب العراقي على إنشاء وتجهيز مركز صحي جديد في محافظة البصرة في إطار المشروعات الإنسانية التي تتبناها الجمعية لدعم الشعب العراقي.
وأشار إلى أن جمعية الهلال الاحمر الكويتية ستمول إنشاء المركز بجزء من المبلغ الذي تبرعت به الجمعية لدعم العراق في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018.

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