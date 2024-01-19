وزير الخارجية المصري ونظيره الجيبوتي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجيبوتي محمود يوسف اليوم الجمعة أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان بما يمهد للبدء في عملية سياسية تضع حدا لمعاناة الشعب السوداني.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش القمة ال19 لدول عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية (كمبالا).
كما شدد الوزيران على خطورة التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال على استقرار المنطقة خاصة فيما يتعلق برفض مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع ما يسمى (أرض الصومال) واعتبار أية آثار مترتبة عليها "لاغية سواء كانت قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية".
وحذرا من تداعيات التطورات الجارية في الصومال وما تعكسه من آثار سلبية على استقرار المنطقة مشددين على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أية محاولة لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه.
وانطلقت بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) اليوم الجمعة أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز.
ومنذ 15 إبريل الماضي اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه آلاف المدنيين وشرد أكثر من ثمانية ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
ا س م / م م ج
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