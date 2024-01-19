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وزير الخارجية المصري ونظيره الجيبوتي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان

1/19/2024 2:34:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجيبوتي محمود يوسف اليوم الجمعة أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان بما يمهد للبدء في عملية سياسية تضع حدا لمعاناة الشعب السوداني.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش القمة ال19 لدول عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية (كمبالا).
كما شدد الوزيران على خطورة التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال على استقرار المنطقة خاصة فيما يتعلق برفض مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع ما يسمى (أرض الصومال) واعتبار أية آثار مترتبة عليها "لاغية سواء كانت قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية".
وحذرا من تداعيات التطورات الجارية في الصومال وما تعكسه من آثار سلبية على استقرار المنطقة مشددين على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أية محاولة لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه.
وانطلقت بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) اليوم الجمعة أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز.
ومنذ 15 إبريل الماضي اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه آلاف المدنيين وشرد أكثر من ثمانية ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

ا س م / م م ج




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