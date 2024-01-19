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منتخب اندونيسيا يفوز على نظيره الفيتنامي (1 - 0) في كأس آسيا بقطر

1/19/2024 2:34:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 1 (كونا) -- فاز منتخب اندونيسيا اليوم الجمعة على نظيره الفيتنامي بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وأحرز هدف اندونيسيا المدافع أسناوي مانجكوالام من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد (عبدالله بن خليفة) ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في البطولة جعلته في المركز الثالث خلف العراق الأول واليابان الثاني فيما تذيل المنتخب الفيتنامي ترتيب المجموعة.
وكان المنتخب العراقي ضمن تأهله للدور ال16 من البطولة في وقت سابق من اليوم بعد فوزه على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف.
وستقام في وقت لاحق اليوم مباراة تجمع منتخبا هونغ كونغ وإيران ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي تضم أيضا فلسطين والإمارات والتي انتهت مباراتهما بالجولة الثانية أمس الخميس بالتعادل بهدف لمثله.
يذكر ان بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت في عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب وكوريا الجنوبية بلقبين اثنين في حين يعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب في عام 1980 عندما استضاف البطولة. (النهاية)

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