منتخب اندونيسيا يفوز على نظيره الفيتنامي (1 - 0) في كأس آسيا بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 1 (كونا) -- فاز منتخب اندونيسيا اليوم الجمعة على نظيره الفيتنامي بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وأحرز هدف اندونيسيا المدافع أسناوي مانجكوالام من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد (عبدالله بن خليفة) ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في البطولة جعلته في المركز الثالث خلف العراق الأول واليابان الثاني فيما تذيل المنتخب الفيتنامي ترتيب المجموعة.
وكان المنتخب العراقي ضمن تأهله للدور ال16 من البطولة في وقت سابق من اليوم بعد فوزه على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف.
وستقام في وقت لاحق اليوم مباراة تجمع منتخبا هونغ كونغ وإيران ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي تضم أيضا فلسطين والإمارات والتي انتهت مباراتهما بالجولة الثانية أمس الخميس بالتعادل بهدف لمثله.
يذكر ان بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت في عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب وكوريا الجنوبية بلقبين اثنين في حين يعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب في عام 1980 عندما استضاف البطولة. (النهاية)
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