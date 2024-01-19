(الجامعة العربية): دورة (غير عادية) الاثنين المقبل لبحث جرائم الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الجمعة أنه تقرر عقد دورة (غير عادية) لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين المقبل لبحث جرائم ومخططات الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الاجتماع غير العادي الذي ستترأسه المغرب يعقد بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد غالبية الدول العربية.
وأضاف زكي أن الاجتماع يعقد لتدارس كافة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والإقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أو يدعمها في إطار الجامعة العربية.
من جانبه قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريحات صحفية إن الإجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأضاف العكلوك أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى حصار مهلك شمل قطع كل أسباب الحياة عن القطاع من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية.
ونبه إلى أن الحصار الإسرائيلي يهدف إلى جعل قطاع غزة أرضا محروقة وغير قابلة للحياة الأمر الذي يجعل من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق الشعب الفلسطيني "جريمة حرب متكاملة الأركان".
وأوضح العكلوك أن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني وسبعة آلاف مفقود و61 ألف مصاب ثلثاهم من الأطفال والنساء.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول كذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر الماضي ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه باستثناء كبار السن وبأعداد قليلة بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو "غير مسبوق".
وأعرب العكلوك عن أمله أن يخرج الإجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية. (النهاية)
م ف م / م م ج
MENAFN19012024000071011013ID1107743873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.