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(الجامعة العربية): دورة (غير عادية) الاثنين المقبل لبحث جرائم الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني

1/19/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الجمعة أنه تقرر عقد دورة (غير عادية) لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين المقبل لبحث جرائم ومخططات الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الاجتماع غير العادي الذي ستترأسه المغرب يعقد بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد غالبية الدول العربية.
وأضاف زكي أن الاجتماع يعقد لتدارس كافة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والإقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أو يدعمها في إطار الجامعة العربية.
من جانبه قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريحات صحفية إن الإجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأضاف العكلوك أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى حصار مهلك شمل قطع كل أسباب الحياة عن القطاع من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية.
ونبه إلى أن الحصار الإسرائيلي يهدف إلى جعل قطاع غزة أرضا محروقة وغير قابلة للحياة الأمر الذي يجعل من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق الشعب الفلسطيني "جريمة حرب متكاملة الأركان".
وأوضح العكلوك أن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني وسبعة آلاف مفقود و61 ألف مصاب ثلثاهم من الأطفال والنساء.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول كذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر الماضي ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه باستثناء كبار السن وبأعداد قليلة بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو "غير مسبوق".
وأعرب العكلوك عن أمله أن يخرج الإجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية. (النهاية)

م ف م / م م ج




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