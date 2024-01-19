الاتحاد الأوروبي: يجب فرض حل الدولتين من الخارج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يجب فرض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من الخارج لإحلال السلام في المنطقة رغم رفض الكيان الإسرائيلي المحتل ذلك.
وأضاف بوريل في كلمة ألقاها عقب حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة (بلد الوليد) في إسبانيا "إن لم نتدخل بقوة فإن دوامة العنف والكراهية ستستمر من جيل إلى جيل".
وأوضح أن جهود المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية خلال ثلاثة عقود لم تكن كافية مضيفا "لم نفعل الكثير من أجل حل القضية الفلسطينية".
من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه "لا يجب التخلي عن إنشاء دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة" حتى لو لم يدخل الكيان الإسرائيلي المحتل في المعادلة وذلك عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد العدوان على غزة. (النهاية)
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