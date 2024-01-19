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الاتحاد الأوروبي: يجب فرض حل الدولتين من الخارج

1/19/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يجب فرض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من الخارج لإحلال السلام في المنطقة رغم رفض الكيان الإسرائيلي المحتل ذلك.
وأضاف بوريل في كلمة ألقاها عقب حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة (بلد الوليد) في إسبانيا "إن لم نتدخل بقوة فإن دوامة العنف والكراهية ستستمر من جيل إلى جيل".
وأوضح أن جهود المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية خلال ثلاثة عقود لم تكن كافية مضيفا "لم نفعل الكثير من أجل حل القضية الفلسطينية".
من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه "لا يجب التخلي عن إنشاء دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة" حتى لو لم يدخل الكيان الإسرائيلي المحتل في المعادلة وذلك عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد العدوان على غزة. (النهاية)

ه ن د / ه س ص




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