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منتخب الرأس الأخضر يتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزه على موزمبيق

1/19/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 19 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب الرأس الأخضر اليوم الجمعة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في البطولة المقامة في ساحل العاج.
وسجل أهداف منتخب الرأس الأخضر مهاجمه تياغو مانويل بيبي في الدقيقة 32 ومهاجمه الآخر ريان مينديز في الدقيقة 51 ولاعب الوسط كيفين بينا في الدقيقة 69 في المباراة التي أقيمت على استاد (فيليكس هوفويت بوانيي).
وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الرأس الأخضر فرق المجموعة برصيد ست نقاط ضمن بها التأهل إلى الدور ثمن النهائي يليه بالمركز الثاني المنتخب المصري برصيد نقطتين ومنتخب غانا في المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة متفوقا بفارق الأهداف عن موزمبيق.
وتقام حاليا مباراة السنغال والكاميرون في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم أيضا غينيا وغامبيا واللتان ستلعبان في وقت لاحق اليوم.
ويعد المنتخب المصري الأكثر تتويجا بلقب بطولة أمم إفريقيا حيث فاز سبع مرات بالبطولة التي انطلقت في عام 1957 بالسودان يليه المنتخب الكاميروني بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ثم نيجيريا بثلاثة ألقاب. (النهاية)

م ر ي / ر س



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