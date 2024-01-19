منتخب الرأس الأخضر يتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزه على موزمبيق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 19 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب الرأس الأخضر اليوم الجمعة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في البطولة المقامة في ساحل العاج.
وسجل أهداف منتخب الرأس الأخضر مهاجمه تياغو مانويل بيبي في الدقيقة 32 ومهاجمه الآخر ريان مينديز في الدقيقة 51 ولاعب الوسط كيفين بينا في الدقيقة 69 في المباراة التي أقيمت على استاد (فيليكس هوفويت بوانيي).
وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الرأس الأخضر فرق المجموعة برصيد ست نقاط ضمن بها التأهل إلى الدور ثمن النهائي يليه بالمركز الثاني المنتخب المصري برصيد نقطتين ومنتخب غانا في المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة متفوقا بفارق الأهداف عن موزمبيق.
وتقام حاليا مباراة السنغال والكاميرون في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم أيضا غينيا وغامبيا واللتان ستلعبان في وقت لاحق اليوم.
ويعد المنتخب المصري الأكثر تتويجا بلقب بطولة أمم إفريقيا حيث فاز سبع مرات بالبطولة التي انطلقت في عام 1957 بالسودان يليه المنتخب الكاميروني بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ثم نيجيريا بثلاثة ألقاب. (النهاية)
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