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مصر تدعو حركة عدم الانحياز للتمسك بمواقفها الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية

1/19/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقفها "التاريخية" للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأكد شكري في كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة ال19 لدول عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) أن السلم والاستقرار لن يتحقق في الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال شكري "إننا نجتمع في توقيت يواجه فيه عدد من أعضاء الحركة تهديدا مباشرا لأمنه واستقراره بل وبقائه فمنطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة واسعة النطاق إثر استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة مما خلف حتى الآن أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال".
وأضاف أن التدمير الإسرائيلي بلغ حدا غير مسبوق لم تسلم منه المنشآت الطبية والإنسانية والبنية التحتية الأساسية ودور العبادة واستهداف العاملين بالمجالين الطبي والإنساني وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى دفع أكثر من 6ر1 مليون فلسطيني في قطاع غزة للنزوح في مواجهة ممارسات إسرائيلية تفرض الحصار والتجويع وتعرقل المساعدات الإنسانية وتتمادى في خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أنه وعلى صعيد القارة الإفريقية تؤكد مصر تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني معربا عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية.
وجدد وزير الخارجية المصري دعوة بلاده لجميع الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار.
وتابع أنه انطلاقا من حرص مصر على حقن دماء الشعب السوداني وتخفيف معاناته الإنسانية قامت باستقبال أكثر من 350 ألفا من الأخوة السودانيين منذ بدء الأزمة كما أطلقت آلية دول جوار السودان لدعم الرؤية والملكية الوطنية السودانية لحل الأزمة.
وأضاف أن مصر تشدد على دعمها التام لوحدة أراضي الصومال وسيادة الصومال على كامل ترابه وتشجب بشدة أية إجراءات أحادية يتخذها أي طرف إقليمي لتهديد وحدة وسلامة الصومال.
وأكد شكري في هذا الصدد معارضة مصر الحاسمة لأية إجراءات من شأنها التعدي على سيادة وحق الصومال دون غيره في الانتفاع بموارده.
وحذر من التحركات التي تقوض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وتزيد من حدة التوتر بين دوله داعيا لتكاتف الجهود لاحتواء أزمات المنطقة بدلا من الاستمرار في سياسة تأجيج النزاعات على نحو غير مسؤول.
ونوه بما تواجهه منطقة الساحل الإفريقي من مخاطر "الإرهاب" وتهديد الأمن الغذائي فضلا عن تغير المناخ وندرة المياه خاصة بمصر وهو الأمر الذي يتطلب إعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود بدلا من اتباع إجراءات أحادية لا تأخذ في اعتبارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأطراف مما يهدد الاستقرار الإقليمي.
وقال شكري إن الدول النامية تواجه أعباء اقتصادية متزايدة خاصة ما يتصل بأزمة الديون وتفاقم العجز في الموازنات العامة مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيدا من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات تنموية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل والمستدام إضافة إلى العمل لدفع مؤسسات التمويل الدولية لمساندة ودعم جهود الدول النامية.
وشدد على الدور المحوري لحركة عدم الانحياز في مواصلة حشد الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي في دول الحركة.
وتابع "ولعل انعقاد اجتماعنا اليوم وقبل يوم واحد من انعقاد قمة الجنوب الثالثة هنا في (كمبالا) يمثل فرصة لتعزيز التنسيق للخروج بخطة عمل واضحة تساهم في تسريع وتيرة النمو في الدول النامية ووصولها لأهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030".
ودعا شكري للبناء على نجاح مؤتمري الأطراف (كوب 27) و(كوب 28) اللذان عقدا في دولتين من أعضاء الحركة وأسهما في الدفع بالأجندة الدولية للمناخ وتعزيز مفهوم العدالة المناخية في وقت تتعاظم فيه وطأة الأزمات المناخية وتداعياتها السلبية على الدول النامية". (النهاية)

ا س م / ه س ص



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