مصر تدعو حركة عدم الانحياز للتمسك بمواقفها الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقفها "التاريخية" للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأكد شكري في كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة ال19 لدول عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) أن السلم والاستقرار لن يتحقق في الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال شكري "إننا نجتمع في توقيت يواجه فيه عدد من أعضاء الحركة تهديدا مباشرا لأمنه واستقراره بل وبقائه فمنطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة واسعة النطاق إثر استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة مما خلف حتى الآن أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال".
وأضاف أن التدمير الإسرائيلي بلغ حدا غير مسبوق لم تسلم منه المنشآت الطبية والإنسانية والبنية التحتية الأساسية ودور العبادة واستهداف العاملين بالمجالين الطبي والإنساني وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى دفع أكثر من 6ر1 مليون فلسطيني في قطاع غزة للنزوح في مواجهة ممارسات إسرائيلية تفرض الحصار والتجويع وتعرقل المساعدات الإنسانية وتتمادى في خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أنه وعلى صعيد القارة الإفريقية تؤكد مصر تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني معربا عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية.
وجدد وزير الخارجية المصري دعوة بلاده لجميع الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار.
وتابع أنه انطلاقا من حرص مصر على حقن دماء الشعب السوداني وتخفيف معاناته الإنسانية قامت باستقبال أكثر من 350 ألفا من الأخوة السودانيين منذ بدء الأزمة كما أطلقت آلية دول جوار السودان لدعم الرؤية والملكية الوطنية السودانية لحل الأزمة.
وأضاف أن مصر تشدد على دعمها التام لوحدة أراضي الصومال وسيادة الصومال على كامل ترابه وتشجب بشدة أية إجراءات أحادية يتخذها أي طرف إقليمي لتهديد وحدة وسلامة الصومال.
وأكد شكري في هذا الصدد معارضة مصر الحاسمة لأية إجراءات من شأنها التعدي على سيادة وحق الصومال دون غيره في الانتفاع بموارده.
وحذر من التحركات التي تقوض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وتزيد من حدة التوتر بين دوله داعيا لتكاتف الجهود لاحتواء أزمات المنطقة بدلا من الاستمرار في سياسة تأجيج النزاعات على نحو غير مسؤول.
ونوه بما تواجهه منطقة الساحل الإفريقي من مخاطر "الإرهاب" وتهديد الأمن الغذائي فضلا عن تغير المناخ وندرة المياه خاصة بمصر وهو الأمر الذي يتطلب إعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود بدلا من اتباع إجراءات أحادية لا تأخذ في اعتبارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأطراف مما يهدد الاستقرار الإقليمي.
وقال شكري إن الدول النامية تواجه أعباء اقتصادية متزايدة خاصة ما يتصل بأزمة الديون وتفاقم العجز في الموازنات العامة مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيدا من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات تنموية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل والمستدام إضافة إلى العمل لدفع مؤسسات التمويل الدولية لمساندة ودعم جهود الدول النامية.
وشدد على الدور المحوري لحركة عدم الانحياز في مواصلة حشد الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي في دول الحركة.
وتابع "ولعل انعقاد اجتماعنا اليوم وقبل يوم واحد من انعقاد قمة الجنوب الثالثة هنا في (كمبالا) يمثل فرصة لتعزيز التنسيق للخروج بخطة عمل واضحة تساهم في تسريع وتيرة النمو في الدول النامية ووصولها لأهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030".
ودعا شكري للبناء على نجاح مؤتمري الأطراف (كوب 27) و(كوب 28) اللذان عقدا في دولتين من أعضاء الحركة وأسهما في الدفع بالأجندة الدولية للمناخ وتعزيز مفهوم العدالة المناخية في وقت تتعاظم فيه وطأة الأزمات المناخية وتداعياتها السلبية على الدول النامية". (النهاية)
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