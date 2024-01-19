رئيسا الإمارات وأوكرانيا يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددا من القضايا المشتركة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 19 - 1 (كونا) -- بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا اليوم الجمعة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي أعرب خلاله عن شكره وتقديره لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها الإمارات مؤخرا ونتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الأزمة.
ونقلت الوكالة تأكيد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية مشددا كذلك على حرص بلاده على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.
من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني بحسب الوكالة عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد للدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه الإمارات إلى الشعب الأوكراني.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في الثالث من الشهر الجاري نجاح وساطتها بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن هذا النجاح جاء "انعكاسا" لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.
وكانت موسكو اعلنت أنها استعادت 248 عسكريا روسيا من أوكرانيا في حين أعلنت كييف أن 230 أسير حرب أوكرانيا عادوا إلى ديارهم (224 جنديا وستة مدنيين) بعد مفاوضات وصفها الجانبان "بالمعقدة". (النهاية)
س خ م / م م ج
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