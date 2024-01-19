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رئيسا الإمارات وأوكرانيا يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددا من القضايا المشتركة

1/19/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 19 - 1 (كونا) -- بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا اليوم الجمعة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي أعرب خلاله عن شكره وتقديره لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها الإمارات مؤخرا ونتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الأزمة.
ونقلت الوكالة تأكيد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية مشددا كذلك على حرص بلاده على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.
من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني بحسب الوكالة عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد للدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه الإمارات إلى الشعب الأوكراني.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في الثالث من الشهر الجاري نجاح وساطتها بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن هذا النجاح جاء "انعكاسا" لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.
وكانت موسكو اعلنت أنها استعادت 248 عسكريا روسيا من أوكرانيا في حين أعلنت كييف أن 230 أسير حرب أوكرانيا عادوا إلى ديارهم (224 جنديا وستة مدنيين) بعد مفاوضات وصفها الجانبان "بالمعقدة". (النهاية)

س خ م / م م ج




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