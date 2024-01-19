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منتخب البحرين لكرة اليد يفوز على العراق واليابان على الإمارات بالدور الأساسي للبطولة الآسيوية

1/19/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 19 - 1 (كونا) -- فاز منتخب البحرين لكرة اليد اليوم الجمعة على نظيره العراقي بنتيجة (25 - 20) في منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات الأساسي ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في المملكة.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح البحرين أيضا بنتيجة (13 - 10) ليتصدر المنتخب البحريني المجموعة برصيد ثلاث نقاط يليه المنتخب الكويتي بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الكوري الجنوبي الذي حل ثالثا والعراقي برصيد نقطة واحدة رابعا.
وسيلتقي المنتخب الكويتي نظيره العراقي بعد غد الأحد في مباراة مصيرية للتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد المقررة إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من ال14 من يناير إلى الثاني من فبراير 2025 فيما تواجه البحرين منتخب كوريا الجنوبية.
وفي المجموعة الأولى فاز منتخب اليابان على نظيره الإماراتي بنتيجة (29 - 26) في الجولة ذاتها ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة ولبطولة كأس العالم المقبلة مع المنتخب القطري الذي يتصدر فرق المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن اليابان.
ويعد منتخب كوريا الجنوبية البطل التاريخي للمسابقة التي انطلقت بالكويت عام 1977 برصيد تسعة ألقاب يليه بالمركز الثاني منتخب قطر بخمسة ألقاب والكويت بأربعة واليابان بلقبين اثنين. (النهاية)

خ ن ع / ر س




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