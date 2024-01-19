منتخب البحرين لكرة اليد يفوز على العراق واليابان على الإمارات بالدور الأساسي للبطولة الآسيوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 19 - 1 (كونا) -- فاز منتخب البحرين لكرة اليد اليوم الجمعة على نظيره العراقي بنتيجة (25 - 20) في منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات الأساسي ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في المملكة.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح البحرين أيضا بنتيجة (13 - 10) ليتصدر المنتخب البحريني المجموعة برصيد ثلاث نقاط يليه المنتخب الكويتي بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الكوري الجنوبي الذي حل ثالثا والعراقي برصيد نقطة واحدة رابعا.
وسيلتقي المنتخب الكويتي نظيره العراقي بعد غد الأحد في مباراة مصيرية للتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد المقررة إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من ال14 من يناير إلى الثاني من فبراير 2025 فيما تواجه البحرين منتخب كوريا الجنوبية.
وفي المجموعة الأولى فاز منتخب اليابان على نظيره الإماراتي بنتيجة (29 - 26) في الجولة ذاتها ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة ولبطولة كأس العالم المقبلة مع المنتخب القطري الذي يتصدر فرق المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن اليابان.
ويعد منتخب كوريا الجنوبية البطل التاريخي للمسابقة التي انطلقت بالكويت عام 1977 برصيد تسعة ألقاب يليه بالمركز الثاني منتخب قطر بخمسة ألقاب والكويت بأربعة واليابان بلقبين اثنين. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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