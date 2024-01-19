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الكويت تخسر أمام أوغندا في مباراة ودية جمعتهما بالقاهرة

1/19/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- خسر المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم بهدفين نظيفين أمام المنتخب الأوغندي في مباراة دولية ودية جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن معسكر (الأزرق) التدريبي الخارجي بمصر.
وتمكن المنتخب الأوغندي من إحراز الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق رونالد سيجاند فيما سجل زميله أليكس كيتاتا الهدف الثاني في الدقيقة 85 من زمن المباراة.
وكانت تدريباب معسكر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم قد انطلقت في 9 يناير الجاري بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو على ملعب نادي الدفاع الجوي بالقاهرة وشهدت حتى الآن خوض مباراتين وديتين كانت مبارة اليوم الثانية بعد المباراة الودية أمام منتخب ليبيا يوم الجمعة الماضي والتي خسرها المنتخب الكويتي أيضا بثلاثة أهداف لهدف واحد. (النهاية)

ا س م / ر ج



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