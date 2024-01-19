الكويت تخسر أمام أوغندا في مباراة ودية جمعتهما بالقاهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- خسر المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم بهدفين نظيفين أمام المنتخب الأوغندي في مباراة دولية ودية جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن معسكر (الأزرق) التدريبي الخارجي بمصر.
وتمكن المنتخب الأوغندي من إحراز الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق رونالد سيجاند فيما سجل زميله أليكس كيتاتا الهدف الثاني في الدقيقة 85 من زمن المباراة.
وكانت تدريباب معسكر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم قد انطلقت في 9 يناير الجاري بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو على ملعب نادي الدفاع الجوي بالقاهرة وشهدت حتى الآن خوض مباراتين وديتين كانت مبارة اليوم الثانية بعد المباراة الودية أمام منتخب ليبيا يوم الجمعة الماضي والتي خسرها المنتخب الكويتي أيضا بثلاثة أهداف لهدف واحد. (النهاية)
ا س م / ر ج
MENAFN19012024000071011013ID1107743867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.