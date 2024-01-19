دولة الكويت تشارك في قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السفير طارق البناي وفد دولة الكويت المشارك في أعمال قمة حركة عدم الانحياز ال19 التي انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة الأوغندية (كمبالا).
وترأس القمة رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني وبمشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وضم وفد دولة الكويت إلى القمة سفير الكويت لدى جمهورية أثيوبيا وغير المقيم لجمهورية أوغندا نايف العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله وعددا من كبار مسؤولي الوزارة.
وانطلقت بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) اليوم الجمعة أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز وتضمنت جلستها الافتتاحية إدانات واسعة من قادة دول وحكومات ومسؤولي هيئات دولية مشاركة لعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطيني.
وتناقش قمة عدم الانحياز إيجاد الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم بالإضافة إلى بحث التعاون متعدد الأطراف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
وتعد حركة عدم الانحياز ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة وهي تضم 120 دولة عضوا و18 دولة مراقبة و10 منظمات وتتبنى المنظمة مبادئ مؤتمر باندونغ (1955) المكونة من 10 نقاط. (النهاية)
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