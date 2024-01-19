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دولة الكويت تشارك في قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا

1/19/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 1 (كونا) -- ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السفير طارق البناي وفد دولة الكويت المشارك في أعمال قمة حركة عدم الانحياز ال19 التي انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة الأوغندية (كمبالا).
وترأس القمة رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني وبمشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وضم وفد دولة الكويت إلى القمة سفير الكويت لدى جمهورية أثيوبيا وغير المقيم لجمهورية أوغندا نايف العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله وعددا من كبار مسؤولي الوزارة.
وانطلقت بالعاصمة الأوغندية (كمبالا) اليوم الجمعة أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز وتضمنت جلستها الافتتاحية إدانات واسعة من قادة دول وحكومات ومسؤولي هيئات دولية مشاركة لعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطيني.
وتناقش قمة عدم الانحياز إيجاد الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم بالإضافة إلى بحث التعاون متعدد الأطراف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
وتعد حركة عدم الانحياز ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة وهي تضم 120 دولة عضوا و18 دولة مراقبة و10 منظمات وتتبنى المنظمة مبادئ مؤتمر باندونغ (1955) المكونة من 10 نقاط. (النهاية)

م ف م / م م ج




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