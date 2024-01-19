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كوريا الشمالية تجري اختبارا لـنظام الأسلحة النووية تحت الماء

1/19/2024 2:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بيونغ يانغ الجمعة أنها اختبرت «نظام أسلحة نووية تحت الماء» ردا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسيئول وطوكيو شاركت فيها حاملة طائرات أميركية تعمل بالدفع النووي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن هذه المناورات كانت «تهدد بشكل خطير» أمن كوريا الشمالية، مضيفة أنه ردا على ذلك، أجرت بيونغ يانغ «اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء «هايل-5-23» الجاري تطويره في بحر كوريا الشرقي».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الجمعة إن المناورات «شكلت سببا لمزيد من زعزعة استقرار الوضع الإقليمي، وهي عمل يهدد بشكل خطير أمن الشمال»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف المتحدث أن التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية والتي لم يعلن عن تاريخها بالتحديد، تضمن أنه «يتم وضع اللمسات الأخيرة على الموقف المضاد لجيشنا تحت الماء القائم على الأسلحة النووية وأن مختلف تدابيره البحرية وتحت الماء ستستمر في ردع المناورات العسكرية العدائية للقوات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها».
وقال المحلل لدى المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيئول هونغ مين إن الإعلان الجديد بشأن الاختبار تحت الماء «مؤشر واضح على نشر مسيرات هايلي لاستخدامها في أسطولها البحري».
وأضاف أن «بيان كوريا الشمالية يوضح موقف بيونغ يانغ المتمثل في أنها سترد بشكل متناسب على التدريبات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة» مضيفا أن كوريا الشمالية لا تحاول على ما يبدو «تجاوز الخط لإثارة نزاع مسلح».

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