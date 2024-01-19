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حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 قتيلا

1/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه في «اليوم 105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة فإن الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال 24 ساعة»، لترتفع الحصيلة إلى 24762 قتيلا و62108 جرحى منذ السابع من أكتوبر.

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