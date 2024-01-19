حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 قتيلا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه في «اليوم 105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة فإن الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال 24 ساعة»، لترتفع الحصيلة إلى 24762 قتيلا و62108 جرحى منذ السابع من أكتوبر.
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