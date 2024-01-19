2024 عام الانتخابات 60 دولة تمثل نصف سكان العالم تجري عمليات اقتراع

MENAFN - Al-Anbaa) سيكون برنامج عمليات التصويت المرتقبة هذا العام الأكثر ازدحاما وفق الذاكرة الحديثة إذ تجرى انتخابات في بلدان تمثل نصف سكان العالم.ووصف العام 2024 بأنه «حاسم» بالنسبة للديموقراطية إذ جرت او ستجرى انتخابات في 60 دولة بينها الهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.وبينما تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية في عشرات الدول، يحذر مراقبون من مخاطر التضليل والتلاعب في الانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي.فيما يلي ملخص للانتخابات الأكثر أهمية:- مواجهة جديدة بين بايدن وترامب؟ في الخامس من نوفمبر، سيختار الأميركيون رئيسهم المقبل في اقتراع قد يفضي إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رغم أنه يواجه 91 تهمة.وأظهرت الاستطلاعات أن غالبية الناخبين يعتقدون أن الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن الذي بات معروفا بعثراته، غير قادر على تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة بسبب كبر سنه، لكنه مازال نظريا بدون منافس في صفوف حزبه.يبدو أن المعلومات المضللة ستكون سمة بارزة للحملة لتذكر بالاقتراع الأخير الذي انتهى باقتحام أنصار ترامب الكابيتول في محاولة لمنع المصادقة على فوز بايدن.وبرز ترامب كالشخصية الأوفر حظا ضمن المرشحين الجمهوريين منذ بدء الانتخابات التمهيدية، إذ حقق مؤخرا فوزا ساحقا في أيوا.

ست سنوات إضافية لبوتين

يرجح ان يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتماد على إعلانه بأنه حقق انتصارات في حرب أوكرانيا بعد عامين على غزوها، من تمديد حكمه المتواصل منذ 24 عاما بست سنوات إضافية في انتخابات مقررة في مارس. فترشح بوتين لولاية خامسة سيبقيه في السلطة حتى العام 2030.

وفي 2020، تم تعديل الدستور ليسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى العام 2036، ما يعني أنه سيحكم لفترة أطول من جوزيف ستالين.

ويبدو انه توجد عقبات كثيرة في طريقة.

أما خصمه الأبرز زعيم المعارضة أليكسي نافالني فيقضي عقوبة بالسجن مدتها 19 عاما.

هوس مودي

ستتم دعوة حوالي مليار هندي للإدلاء بأصواتهم في أبريل ومايو عندما تنطلق الانتخابات في الدولة الأكثر سكانا في العالم والتي يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه «بهاراتيا جاناتا» للفوز بولاية ثالثة فيها.

واعتمدت مسيرة مودي السياسية ونجاحه على الدعم من الغالبية الهندوسية التي يتجاوز عدد أفرادها المليار في الهند وإثارته العداوة، على حد قول معارضيه، مع الأقلية المسلمة الكبيرة في البلاد.

ورغم الحملة الرامية لقمع الحريات المدنية في عهده، يبدو الأوفر حظا بالفوز إذ يشير أنصاره إلى أنه عزز موقع بلاده في الساحة الدولية.

معركة من أجل أوروبا

تجرى أكبر عملية انتخابية عابرة للحدود الوطنية في العالم في يونيو عندما يشارك أكثر من 400 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي.

سيشكل الاقتراع اختبارا لدعم الشعبويين اليمينيين الذين يحققون تقدما بعد فوز «حزب الحرية» المناهض للإسلام والاتحاد الأوروبي بزعامة غيرت فيلدرز في انتخابات هولندا وفوز حزب رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني اليميني المتطرف «اخوة ايطاليا».

ولكن يمكن لبروكسل أن تستمد قوتها من پولندا حيث عاد الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك إلى السلطة مستندا إلى تأييد واسع للاتحاد الأوروبي.

أول امرأة على رأس السلطة في المكسيكتسعى كل من الرئيسة السابقة اليسارية لبلدية مكسيكو وسيدة أعمال من السكان الأصليين لدخول التاريخ في المكسيك في يونيو كأول امرأة تتولى الرئاسة في دولة تعرف بتقاليدها الذكورية.ويتوقع بأن تنحصر المنافسة بين رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم المرشحة عن «حزب مورينا» الحاكم وشوتشيتل غالفيز التي تمثل ائتلافا للمعارضة أطلق عليه «الجبهة الواسعة من أجل المكسيك».