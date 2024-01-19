Friday, 19 January 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات كثيفة على جنوب غزة وقيام دولة فلسطينية محور خلاف بين إسرائيل وواشنطن

1/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قصف الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة بشكل مكثف الجمعة وسط بروز اختلاف كبير في وجهات النظر بين إسرائيل وواشنطن حول قيام دولة فلسطينية، واتساع رقعة النزاع ووصوله حتى سواحل اليمن.
وفي الساعات الأولى من الجمعة أفاد شهود عيان بإطلاق نار وغارات جوية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث تزعم إسرائيل ان العديد من أعضاء القيادة المحلية لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية يختبئون.
وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن قصف مدفعي «مكثف» في «محيط» مستشفى الأمل، في وقت أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس عن مقتل 77 شخصا وإصابة العشرات بجروح.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته البرية تقدمت تحت غطاء من سلاح الجو والبحرية، من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعد دخولها القطاع برا في 27 أكتوبر. وأضاف في بيان أن قتالا وعمليات قصف تجري أيضا في شمال غزة، حيث «قتلت القوات الجوية والبرية عددا من الفلسطينيين».
من جهتها، أفادت حركة حماس عن معارك في مخيم جباليا للاجئين وفي مدينة غزة في الشمال.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه في «اليوم 105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة فإن الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال 24 ساعة»، لترتفع الحصيلة إلى 24762 قتيلا و62108 جرحى منذ السابع من أكتوبر.
وفي غزة، حيث نزح حوالي 80% من السكان بسبب الغارات أو القتال، لا يزال الوضع الإنساني حرجا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ليلا أنها أحصت 24 حالة من التهاب الكبد «أ»، وهو عدوى ڤيروسية في الكبد، فضلا عن «الآلاف» من حالات متلازمة اليرقان المرتبطة «على الأرجح» بانتشار التهاب الكبد.
وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة إكس أن «الظروف المعيشية غير الإنسانية - وسط قلة توافر مياه الشرب والمراحيض النظيفة وعدم القدرة على الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بها - ستؤدي إلى انتشار التهاب الكبد (أ) بشكل أكبر».
وقال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لن نكتفي بأقل من انتصار تام، وتدمير قدرات حماس العملاتية والعسكرية، وعودة رهائننا إلى ديارهم، ونزع سلاح قطاع غزة مع سيطرة أمنية كاملة لإسرائيل وعلى كل ما يدخل» إلى القطاع.
وشدد على أن «النصر سيتطلب أشهرا عدة»، مضيفا: «يجب أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. هذا شرط ضروري يتناقض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)».
وعندما سئل عن تصريحات نتنياهو، رد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي «واضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف».
والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل والداعم الأساسي لها في عمليتها ضد حماس، تكرر من جانبها أن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة والاعتراف بها هو أمر ضروري لتحقيق «أمن حقيقي».
وفي رده على تصريحات نتنياهو، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: «دون قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة».
وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن «المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة».
من ناحية أخرى، أعلن المتمردون اليمنيون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن، ردا على الضربات الأميركية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم ودعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد حربا مع إسرائيل.
من جهته، أكد الجيش الأميركي أن الحوثيين في اليمن استهدفوا سفينة تجارية أميركية الخميس، لكنه قال إنه لم يسجل إصابات أو أضرار.
وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأميركية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة».
وأكد الحوثيون أن هذه العملية تأتي «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا».
وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة إكس «أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان».
وأضافت: «لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار».

MENAFN19012024000130011022ID1107743837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث