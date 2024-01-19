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المعارضة الجمهورية تستمع لهانتر بايدن في فبراير حول أعماله التجارية

1/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت لجنتان في الكونغرس الأميركي تهيمن عليهما الأغلبية الجمهورية وتجريان تحقيقا لعزل الرئيس جو بايدن أنهما ستستمعان إلى نجله هانتر في نهاية فبراير بشأن اتهامه في أعمال تجارية في الخارج.
وقال رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، ورئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيم جوردان: «سيمثل هانتر بايدن أمام لجنتينا للإدلاء بشهادته في 28 فبراير 2024».
وأضافا في بيان: «ستأتي شهادة هانتر بعد مقابلات عدة مع أفراد من عائلة بايدن ومن مساعديه. وننتظر شهادة هانتر بايدن».
ولكن لم يحدد البيان ما إذا ستكون جلسة الاستماع مغلقة أم علنية، وهي نقطة خلاف مع هانتر بايدن.

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