المعارضة الجمهورية تستمع لهانتر بايدن في فبراير حول أعماله التجارية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت لجنتان في الكونغرس الأميركي تهيمن عليهما الأغلبية الجمهورية وتجريان تحقيقا لعزل الرئيس جو بايدن أنهما ستستمعان إلى نجله هانتر في نهاية فبراير بشأن اتهامه في أعمال تجارية في الخارج.
وقال رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، ورئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيم جوردان: «سيمثل هانتر بايدن أمام لجنتينا للإدلاء بشهادته في 28 فبراير 2024».
وأضافا في بيان: «ستأتي شهادة هانتر بعد مقابلات عدة مع أفراد من عائلة بايدن ومن مساعديه. وننتظر شهادة هانتر بايدن».
ولكن لم يحدد البيان ما إذا ستكون جلسة الاستماع مغلقة أم علنية، وهي نقطة خلاف مع هانتر بايدن.
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