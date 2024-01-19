باكستان تقرر انهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات الديبلوماسية

باكستان تقرر انهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات الديبلوماسية
التاريخ
1/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وسائل إعلام باكستانية ان حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات
الديبلوماسية.
جاء ذلك بعد اجتماع أمني طارئ عقده رئيس الوزراء الباكستاني الجمعة مع قادة الجيش والاستخبارات عقب تبادل ضربات جوية مع إيران على أهداف لمسلحين أوقعت قتلى في وقت سابق هذا الأسبوع.
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