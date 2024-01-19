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باكستان تقرر انهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات الديبلوماسية

1/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وسائل إعلام باكستانية ان حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات
الديبلوماسية.

جاء ذلك بعد اجتماع أمني طارئ عقده رئيس الوزراء الباكستاني الجمعة مع قادة الجيش والاستخبارات عقب تبادل ضربات جوية مع إيران على أهداف لمسلحين أوقعت قتلى في وقت سابق هذا الأسبوع.

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