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وزيرا خارجية إيران وباكستان ناقشا التعاون الأمني لمحاولة تخفيف التوتر بين البلدين

1/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن الحكومة لم تعلم بالضربات التي نفذها الحرس الثوري على باكستان، ولا بالخطة، وفقا لموقع «إيران إنترناشونال».

وأكد عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني أن الحرس الثوري تصرف دون إبلاغه.

بالمقابل، شدد وزير الخارجية الباكستاني لعبداللهيان استعداد بلاده للعمل المشترك في جميع القضايا على أساس الثقة والتعاون المتبادلين.
وأعلن أيضا استعداد إسلام آباد للعمل مع طهران بشأن جميع القضايا.

جاء ذلك استباقا لاجتماع أمني طارئ يعقده رئيس الوزراء الباكستاني الجمعة مع قادة الجيش والاستخبارات عقب تبادل ضربات جوية مع إيران على أهداف لمسلحين أوقعت قتلى في وقت سابق هذا الأسبوع.

MENAFN19012024000130011022ID1107743834

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