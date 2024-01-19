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موسكو تستدعي سفير باريس بشأن أوكرانيا ودول البلطيق ستنشر أنظمة دفاعية على حدودها مع روسيا

1/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو وأصدرت شكوى رسمية بشأن ما قالت انه «دور فرنسا المتزايد» في النزاع في أوكرانيا بعد أيام من إعلانها توجيه ضربة لـ «مرتزقة فرنسيين».

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنه «تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية الروسية وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا».

من جهة أخرى، اتفقت دول البلطيق الثلاث على تجهيز حدودها مع روسيا وبيلاروس «بأنظمة دفاعية» تحسبا لتهديدات عسكرية محتملة في ضوء الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية.

ووقع وزراء دفاع دول البلطيق اتفاقا «تقوم بموجبه أستونيا ولاتفيا وليتوانيا ببناء منشآت دفاعية مضادة لأي تحركات على حدودها في السنوات المقبلة للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر» وفقا لبيان صادر عن الدول الثلاث.

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