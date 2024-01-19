شكوى لملاحقة الرئيس الإسرائيلي قضائيا بسويسرا بسبب جرائم ضد الإنسانية في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) استهدفت شكوى جنائية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون الجمعة، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأفاد مكتب المدعي الفيدرالي في سويسرا بأنه تلقى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لبحث الحرب في غزة.

وقال في بيان «سيتم النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة»، مضيفا أنه يتواصل مع وزارة الخارجية «لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني».

ولم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.

لكن بيانا بعنوان «تحرك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية» يشتبه بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى والذي اطلعت عليه فرانس برس أفاد بأن عددا من الأفراد الذين لم تكشف أسماؤهم وجهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزيوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن «ضمن شروط معينة» بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي «شروط متوافرة في هذه الحالة»، على حد قوله.