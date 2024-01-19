قطاع غزة يعاني من أطول انقطاع للاتصالات منذ بدء الحرب

MENAFN - Al-Anbaa) دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة الجمعة يومه الثامن وهي أطول مدة بشكل متواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وأظهرت المقاييس المباشرة «أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز أسبوعا واحدا بعد 168 ساعة»، حسبما أفاد «نتبلوكس» في بيان على منصة «إكس».

وقال الموقع إن هذا «الانقطاع هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس».

وحذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «اوتشا» «إن انقطاع الاتصالات يمنع الناس في غزة من الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تنقذهم من الموت أو الاتصال بالاسعاف، ويعيق الأشكال الأخرى من الاستجابة الإنسانية».

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية «بالتل» باللوم في انقطاع الاتصالات على «القصف العنيف» الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.