ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية وتسمح بازدواجها

MENAFN - Al-Anbaa) تبنى النواب الألمان قانونا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات حاليا، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.

كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضم حوالي 1.5 مليون شخص.

وقال أولاف شولتس «في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي.. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا أو ألمانيا وتركيا يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد، الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام».

وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أن «إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني».

وأضافت: «نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا».وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.