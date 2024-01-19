Friday, 19 January 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الآسيوي يغرم مرضي 1500 دولار بسبب قضية الشرفاء

1/19/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض غرامة قيمتها 1500 دولار على لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي بسبب رفعه شعار (قضية الشرفاء) خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم الاثنين الماضي ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
وقال اتحاد الكرة لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني لكأس آسيا انه تلقى اليوم عقوبة مرضي التي اقتصرت على عقوبة مالية فقط.

MENAFN19012024000072011014ID1107743829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث