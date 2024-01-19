الاتحاد الآسيوي يغرم مرضي 1500 دولار بسبب قضية الشرفاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض غرامة قيمتها 1500 دولار على لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي بسبب رفعه شعار (قضية الشرفاء) خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم الاثنين الماضي ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
وقال اتحاد الكرة لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني لكأس آسيا انه تلقى اليوم عقوبة مرضي التي اقتصرت على عقوبة مالية فقط.
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