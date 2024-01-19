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عموتة يعلق على عبارة مرضي ويؤكد صعوبة مواجهة كوريا الجنوبية

1/19/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وفد اتحاد الاعلام الرياضي - كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، مصير اللاعب محمود مرضي، والذي ترددت أخبارا حول غيابه عن مواجهة كوريا الجنوبية غدا في كأس آسيا.

وبين عموتة في حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، أن مرضي تعرض لكدمة بسيطة في الفخد قبل مواجهة ماليزيا الأولى، وأن مسألة مشاركته من عدمها في مباراة غدا السبت ضمن الجولة الثانية من المسابقة ستتحدد بعد التدريب الذي سيقيمه المنتخب عصر اليوم.

وأضاف: "الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بعدة طرق، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية، ومن وجهة نظري سجل أجمل أهداف البطولة، وجميعنا نسانده لما قام به من موقف إنساني يحترم".

ولفت عموتة إلى أن مواجهة كوريا الجنوبية صعبة، باعتبارها بأنها أمام منافس قوي ومتمرس على الصعيدين القاري والدولي، متمنيا بأن يحقق المنتخب الانتصار من خلال تركيز اللاعبين، وحضورهم الذهني والبدني في الملعب، ونأمل الفوز من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.

وتابع: "الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة منحنا الدخول بأجواء أفضل في المباراة المقبلة، إذ منحنا الثقة داخل المجموعة، ولا يوجد أي مباراة سهلة في المسابقة، و4 فرق تقريبا أظهرت قوتها في الجولة الأولى من البطولة، وأثبتت قدرتها بالمنافسة على اللقب".

بدوره، أشار اللاعب نور الدين الروابدة، إلى أن المباراة قوية أمام المنتخب الكوري، باعتباره المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، مبينا بأن اللاعبين يمتلكون ثقة بأنفسهم وقادرين على تحقيق النقاط الثلاث، وأنه وزملائه يعشقون التحدي وسيقدموا أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير الذي دعاها للحضور بكثافة بالمباراة.

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