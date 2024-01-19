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العراق يحقق فوزا صاعقا على اليابان ويضمن تأهله إلى ثمن النهائي

1/19/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - ضمن منتخب العراق التأهل للدور الثاني بعد فوزه على اليابان 2-1 يوم أمس على ستاد "المدينة التعليمية" في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وسجل أيمن حسين 5 و45+4 هدفي العراق، في حين أحرز واتارو ايندو (90+3) هدف اليابان.
والتقى أمس ضمن المجموعة ذاتها، فيتنام مع إندونيسيا على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.
وانفرد العراق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لليابان، حيث ضمن المنتخب العراقي التأهل إلى دور الـ16.
وجاءت بداية اللقاء سريعة خاصة من جانب المنتخب العراقي الذي بادر في تهديد مرمى المنتخب الياباني مُبكرا من خلال تسديدة علي جاسم القوية من خارج منطقة الجزاء نجح الحارس الياباني سيا مايكوما في التصدي لها (4).
واصل المنتخب العراقي ضغطه على مرمى منافسه مما أسفر عن افتتاح باب التسجيل بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى أرسلها جاسم داخل الصندوق أبعدها الحارس الياباني زيون سوزوكي في المرة الأولى قبل أن تصل أمام أيمن حسين الذي حوّلها برأسه مباشرة باتجاه الزاوية اليمنى داخل الشباك (5).
بعد ذلك حاول المنتخب الياباني امتصاص الضغط الهجومي لمنافسه من خلال الاستحواذ على الكرة وسط الميدان ومحاولة الاختراق خاصة من الجهة اليمنى، ليحصل على أولى محاولاته الخطيرة عندما توغل جونيا ايتو من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة عرضية وصلت إلى هيروكي ايتو الذي سددها باتجاه الزاوية الضيقة كان لها الحارس جلال حسن بالمرصاد (22).
في المقابل، عاد المنتخب العراقي ليهدد مرمى منتخب الياباني عندما سدد أمير فؤاد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت قريب بجوار القائم الأيمن (31).
واعتمد المنتخب العراقي على الإغلاق الدفاعي المُحكم ومحاولة استغلال سرعة جاسم ويوسف أمين في الخط الأمامي لتهديد مرمى المنتخب الياباني الذي واجه بدوره صعوبة كبيرة في الوصول إلى مرمى منافسه.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح العراق في مضاعفة تقدمه بإحرازه الهدف الثاني بعد هجمة سريعة من الجهة اليسرى قادها أحمد الحاج الذي أرسل كرة عرضية مُتقنة داخل منطقة الست ياردات حولها المتمركز حسين برأسه لتستقر داخل الشباك، ليُحرز حسين الهدف الثاني له ولفريقه (45+4).
وجاءت بداية الشوط الثاني قوية من كلا الطرفين، وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب العراقي عندما مرر فؤاد كرة بينية خلف المدافعين وصلت إلى أمين الذي حاول تجاوز الحارس الذي أبعد الكرة قبل أن تصل أمام البديل مهند علي الذي سدد الكرة باتجاه المرمى أبعدها المدافع إلى ركلة ركنية (54).
في الجهة المقابلة، أهدر المنتخب الياباني فرصة تقليص الفارق حينما توغل جونيا ايتو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية أرضية باتجاه أسانو الذي حاول تسديدة الكرة من داخل منطقة الست ياردات قبل أن يبعدها المدافع ريبين سولاقا في اللحظة الأخيرة خارج الميدان (56).
وكاد المنتخب العراقي يعزز تقدمه بالهدف الثالث عندما استلم مهند علي كرة بينية عالية من وسط الملعب داخل الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليصوبها قوية أرضية بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية البعيدة مرت قريبة بجوار القائم (68).
بعد ذلك أجرى مدرب المنتخب الياباني بعض التبديلات خاصة في الخط الهجومي في محاولة لإيجاد الحلول والوصول إلى الشباك العراقية، وسنحت له فرصة خطيرة عندما أرسل هيروكي ايتو كرة عرضية عالية من الجهة اليسرى داخل الصندوق حوّلها البديل ريتسو دوان برأسه جاورت القائم الأيمن (82).
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء، تمكن المنتخب الياباني في تقليص الفارق مُحرزاً هدفه الأول إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها ريو هاتاتي مُتقنة داخل منطقة الست ياردات ارتقى لها واتارو ايندو على القائم البعيد ليحولها برأسه داخل الشباك (90+3)، ورغم الضغط الياباني في اللحظات الأخيرة إلا أن المنتخب العراقي نجح في الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل هدف واحد.
دبوب: كنا نستحق الفوز على الإمارات
من ناحية ثانية، أكد مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين أن فريقه استحق تحقيق الفوز خلال المباراة التي تعادل فيها مع الإمارات 1-1 أول من أمس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وتقدم المنتخب الإماراتي عبر هدف سلطان عادل في الدقيقة 23، قبل أن يدرك منتخب فلسطين التعادل عبر لاعب الإمارات بدر ناصر (50 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأكمل منتخب الإمارات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع خليفة الحمادي في الدقيقة 37.
وانفردت الإمارات مؤقتا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطة لفلسطين.
وصرح مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين بعد انتهاء اللقاء: "قدمنا مباراة بطولية للغاية، كنا نستحق الفوز، اللاعبون كانوا رجالاً في الملعب وصنعوا العديد من الفرص حيث كنا الأقرب لخطف النقاط الثلاث لولا أن الحظ عاندنا في تسجيل ضربة جزاء في الشوط الأول".
وأضاف: "أمامنا الآن مهمة تاريخية تتمثل بالفوز في المباراة المقبلة والتأهل إلى دور الـ16، ستكون المواجهة أمام هونج كونج صعبة بلا شك لكننا نطمح بأن نحقق التأهل الأول في تاريخ مشاركات فلسطين وأن نكون محظوظين بصورة أفضل من لقاء اليوم. النتيجة أمام إيران في الجولة الأولى كانت صادمة وغير متوقعة، سيطر على أدائنا الكثير من الاندفاع واستقبلنا أهدافا في وقت مبكر، لكننا تعلمنا درسا من تلك المواجهة في لقاء اليوم، حيث كنا أكثر حذرا في التقدم نحو المواقع الأمامية، هذا النوع من المنافسات تحفزنا على التعلم والتحسن".
وعن إهدار لاعبه تامر صيام لركلة جزاء أمام الإمارات، قال دبوب: "صيام يعتبر من أبرز اللاعبين في تنفيذ ضرات الجزاء، وقد جانبه التوفيق ووقف الحظ معانداً له، وهذه الأشياء تحدث عادة في ملاعب كرة القدم، لدينا أيضا خيارات أخرى للتنفيذ وأحيانا الحالة الذهنية للاعب المنفذ مهمة للغاية".
وختم: "لا يمكن وصف المشاعر تجاه الجماهير الكبيرة التي تواجدت في الملعب، نأمل أن يتواصل هذا الدعم في المباراة المقبلة أملا في العبور إلى الأدوار التالية، ولن توفي عبارات الشكر تلك الجموع الغفيرة التي ساندت منتخب فلسطين".
أما سيرجيو كوستا مساعد مدرب منتخب الإمارات، فقال: "كان لدينا مواجهتين في مباراة واحدة، الأولى في الشوط الأول من المباراة حيث نجحنا في السيطرة على مجريات اللعب، والثانية ما بعد لحظة احتساب ضربة جزاء والبطاقة الحمراء لأن كل الظروف تغيرت بعد ذلك".
وواصل: "منتخب فلسطين لعب مباراة جيدة ساهم فيها ما جرى من نقص عددي في صفوفنا، لقد اعتمدوا كثيراً على الكرات العرضية التي نجحوا من إحداها بالتسجيل في مرمانا، نتطلع لأن نكون أكثر قوة وجاهزية في اللقاء القادم ضد إيران في الجولة الثالثة".
واسترسل: "لاعبونا كانوا محاربين، قدموا مباراة بطولية بلا شك، وهم يستحقون الإشادة لأنهم بذلوا جهودا مضاعفة لتعويض حالة الطرد، كانت المباراة عاطفية مليئة بالمشاعر المختلفة لا سيما فيما يتعلق بهذا الحضور الجماهيري الكبير الذي أضفى منافسة من نوع آخر. نحن ذاهبون إلى مواجهة إيران لتحقيق الفوز فقط وجني النقاط الثلاث، هذا هدفنا الأهم، لدينا الوقت للتحضير واستعادة طاقة اللاعبين، نستهدف التركيز أكثر على الخطوة المقبلة لنا في البطولة بحثاً عن ضمان التأهل إلى دور الـ16".
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي هونج كونج مع فلسطين على ستاد عبدالله بن خليفة، وإيران مع الإمارات على ستاد المدينة التعليمية.-(وكالات)

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